Джокович се срещна с премиера на Гърция, ще получи проект за 20 млн. евро

Под етикета "ексклузивно" гръцките медии съобщиха новината, че Новак Джокович вероятно ще поеме собствеността върху клуб за тенис и други ракетни спортове в Гърция. Става въпрос за проект на стойност 20 000 000 евро, който включва повече от 20 тенис корта, както и игрища за падел и пикълбол. Колегите от южната ни съседка съобщават още, че най-добрият тенисист на всички времена се е срещнал в понеделник с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис.

Инвестицията е част от мащабен градски проект в Атина на мястото на бившето летище Хелинико, който е най-големият по рода си в Европа. Той предвижда изграждането на нов квартал, включващ жилищни сгради, хотели, казино, яхтено пристанище, търговски и бизнес площи, както и голям столичен парк. Целта е да се създаде устойчив и интелигентен градски център, който ще допринесе за икономиката и ще подобри стандарта на живот в Атина.

Интерес към комплекса са проявили и други от водещите имена в световния тенис, сред които Патрик Муратоглу и семейство Сакари. Според последната информация обаче везните решително се накланят в полза на Джокович. Той вече трайно се е преместил в Гърция и поддържа контакти както на правителствено ниво, така и с представители на спортния пазар“, пишат гръцките медии. Припомняме, че в началото на ноември Джокович спечели титлата в Атина, своята 101-ва в кариерата му, и говори за връзката между Сърбия и Гърция:

Има много исторически, религиозни, културни и социални връзки между Гърция и Сърбия – това е голяма част от причината да съм тук. Времето, храната, крайбрежието... невероятни са. Обожавам този начин на живот. Чувствам, че гърците и сърбите са като братя", заяви Новак Джокович

Въпреки скорошните си контузии, Джокович намекна, че не планира да се оттегли скоро. Шампионът, който досега е спечелил 24 титли от Големия шлем, възнамерява да продължи да се състезава поне до 2028 година, с цел да се класира за Олимпийските игри в Лос Анджелис.