  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Левски развали дебюта на Барчовски в Шумен за първата си победа за сезона

Левски развали дебюта на Барчовски в Шумен за първата си победа за сезона

  • 17 ное 2025 | 21:53
  • 813
  • 0

Отборът на Левски постигна първа победа за сезона в Националната баскетболна лига след домакински успех срещу последния в класирането Шумен с 93:80. Дебют начело на гостите записа бившия национален селекционер Росен Барчовски, но и това не помогна на шуменци, които остават единствения отбор в шампионата без победа от началото на сезона.

Левски натрупа двуцифрена преднина в средата на втората част, но със силни минути в края Шумен стопи разликата на пет точки до почивката.

Играчите на Константин Папазов не позволиха на съперника да мисли за обрат и увеличиха аванса си, който в края достигна 13 точки.

Най-полезен за Левски бе ветеранът Златин Георгиев, който завърши с дабъл-дабъл - 18 точки и 10 асистенции, като достигна границата от 500 тройки в кариерата си.

За Шумен най-резултатен бе Джейлън Бар с 26 точки, а Андрия Блатанчич записа дабъл-дабъл с 21 точки и 11 борби.

Левски остава на предпоследното място със 7 точки, докато Шумен е на дъното с 6 точки и без победа в актива си.

Снимки: Startphoto

