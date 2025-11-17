Резултати, голмайстори и класиране след 12-ия кръг на Елитната група до 17 години

Славия - Левски 3:1
1:0 Деан Йорданов (18')
1:1 Денис Милетиев (40')
2:1 Светослав Иванов (49')
3:1 Петър Благоев (87')
Черно море - Ботев (Пловдив) 1:1
0:1 Петър Байраков (25')
1:1 Мартин Пенчев (90') д
Лудогорец - Етър 7:0
1:0 Васил Иванов (9')
2:0 Дариус Дорулари (24')
3:0 Васил Иванов (29')
4:0 Виктор Илиев (42')
5:0 Ястиян Георгиев (44')
6:0 Преслав Стойков (55')
7:0 Веселин Атанасов (70')
Пирин - Фратрия 2:0
1:0 Иван Стоилов (34')
2:0 Симеон Ивановски (90'+1)
ЦСКА 1948 - Септември 4:1
0:1 Виктор Георгиев (25')
1:1 Александър Кечев (29')
2:1 Стоил Йорданов (66') д
3:1 Стоил Йорданов (67')
4:1 Красимир Янакиев (85')
Спартак (Плевен) - Хебър 2:1
0:1 Васил Симеонски (27') д
1:1 Християн Цветанов (88')
2:1 Християн Цветанов (90'+3)
Локомотив (Пловдив) - Арда 0:0
Национал - ЦСКА 1:1
1:0 Константин Михайлов (6')
1:1 Любомир Праматаров (34')