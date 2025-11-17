Четири отбора продължават без загуба във Висшата лига

Четири отбора продължават без загуба след изиграването на третия кръг от Национална волейболна лига Висша лига.

"Етрополе" победиха като гост тима на "Металург" с 3-1 (22-25; 24-26;25-18; 26-24), с което поеха и водачеството във временното класиране.

Без загуба остава и тимът на "Звездец". Горномалинчани победиха с 3-2 (23-25, 25-23, 27-29, 25-22, 15-13) "Софийски университет". След двубоя и двата отбора споделиха, че очакват това да бъде един от най-оспорваните сезони във Висшата лига от последните няколко години.

Другият мач, предоставил силни емоции на публиката, беше сблъсъкът ВАСК - "Добруджа 07". Тимът на Димитър Маринков поведе убедително след 28-26 и 25-16, но младият тим на ВАСК показа сериозен характер и изравни за 2-2 след 25-23; 25-22, в крайна сметка добричлии се прибраха у дома с победа след 3-2 в тайбрека.

"Миньор" запазва третото място след като отново се поздрави с победа. Перничани изиграха силен мач и надделяха с 3-0 (25:20, 25:18, 25:19) над "Хебър".

"Черноморец Бяла 2008" записа първа победа у дома след силен мач срещу "Раковски 1964". Черноморци победиха с 3-0 гейма (25-21; 25-21; 25-23)и се изкачиха до 8-мото място във временното класиране.

Втора победа постигна тимът на "Град", който се справи в труден мач с "Ботев" Луковит. Отборът от Белоградчик победи с 3-1 (25-22; 12-25;25-20; 27-25).

"Изгрев" също изигра силен мач и успя да зарадва феновете си с победа след 3-0 (25-19; 25-23; 25-23) над "Родопа".

Интригата във Висшата лига ще продължи и през следващия уикенд.