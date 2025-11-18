Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Северна Ирландия
  3. Северна Ирландия надви Люксембург в мач без значение

Северна Ирландия надви Люксембург в мач без значение

  • 18 ное 2025 | 00:10
  • 307
  • 0
Северна Ирландия надви Люксембург в мач без значение

Северна Ирландия приключи с победа квалификационната си кампания за Мондиал 2026. Отборът на Майкъл О'Нийл спечели с 1:0 домакинството си на аутсайдера в група "А" Люксембург и финишира на третата позиция с 9 точки. Гостите пък завършиха квалификациите с нулев актив и отбелязаха само един гол.

Попадението за северноирландците вкара Джейми Донли. Нападателят на Стоук Сити се разписа от дузпа в 44-тата минута. Домакините създадоха и други положения, но и Люксембург имаше възможности да се добере поне до равенство в Белфаст.

Донли беше точен още в 17-ата минута, когато завърши хубава атака на домакините, развила се по десния фланг, но попадението му беше отменено заради засада.

Малко преди почивката Кристофър Мартинс от гостите докосна топката с ръка в наказателното си поле и Северна Ирландия получи дузпа. Донли прати вратаря Антони Морис в обратния ъгъл и откри резултата.

През второто полувреме северноирландците отстъпиха инициативата и Люксембург на няколко пъти застраши вратата на Конър Хазард. В самия край на срещата гостите имаха претенции за дузпа, но те бяха подминати. Естонският съдия Кристо Тохвер вдигна цели 11 жълти картона.

Въпреки че не стигна до едно от първите две места в групата, Северна Ирландия ще играе на баражите за класиране на Мондиал 2026 благодарение на силното си представяне в Лигата на нациите. Отборът ще научи съперника си след жребия на 20 ноември.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ливърпул прави последен опит да задържи Конате

Ливърпул прави последен опит да задържи Конате

  • 17 ное 2025 | 21:28
  • 2048
  • 3
В Ювентус си отдъхнаха за Влахович

В Ювентус си отдъхнаха за Влахович

  • 17 ное 2025 | 21:25
  • 2274
  • 0
Стана ясно колко дълго ще отсъства Шешко от игра

Стана ясно колко дълго ще отсъства Шешко от игра

  • 17 ное 2025 | 21:00
  • 5076
  • 0
Германската машина стъпка Словакия и ще марширува на Мондиал 2026

Германската машина стъпка Словакия и ще марширува на Мондиал 2026

  • 17 ное 2025 | 23:37
  • 8474
  • 7
Съдебната битка продължава: ПСЖ и Мбапе се съдят взаимно за над 500 милиона евро

Съдебната битка продължава: ПСЖ и Мбапе се съдят взаимно за над 500 милиона евро

  • 17 ное 2025 | 20:34
  • 5647
  • 51
Луис Суарес призна, че е имал тежко детство в Уругвай

Луис Суарес призна, че е имал тежко детство в Уругвай

  • 17 ное 2025 | 19:52
  • 2552
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров: Моля да оставите футболистите на спокойствие! Автоголовете идват и от напрежението

Александър Димитров: Моля да оставите футболистите на спокойствие! Автоголовете идват и от напрежението

  • 17 ное 2025 | 19:45
  • 18652
  • 119
Германската машина стъпка Словакия и ще марширува на Мондиал 2026

Германската машина стъпка Словакия и ще марширува на Мондиал 2026

  • 17 ное 2025 | 23:37
  • 8474
  • 7
Много голове в квалификациите и още два сигурни участника на Мондиала

Много голове в квалификациите и още два сигурни участника на Мондиала

  • 17 ное 2025 | 23:50
  • 19604
  • 2
Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

  • 17 ное 2025 | 14:36
  • 16428
  • 52
Чакането свърши: Барселона се завръща на “Камп Ноу” още в събота

Чакането свърши: Барселона се завръща на “Камп Ноу” още в събота

  • 17 ное 2025 | 16:20
  • 13372
  • 25
Русев: Имената не играят, важното е ние какво ще покажем

Русев: Имената не играят, важното е ние какво ще покажем

  • 17 ное 2025 | 19:49
  • 4096
  • 28