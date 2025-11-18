Северна Ирландия надви Люксембург в мач без значение

Северна Ирландия приключи с победа квалификационната си кампания за Мондиал 2026. Отборът на Майкъл О'Нийл спечели с 1:0 домакинството си на аутсайдера в група "А" Люксембург и финишира на третата позиция с 9 точки. Гостите пък завършиха квалификациите с нулев актив и отбелязаха само един гол.

Попадението за северноирландците вкара Джейми Донли. Нападателят на Стоук Сити се разписа от дузпа в 44-тата минута. Домакините създадоха и други положения, но и Люксембург имаше възможности да се добере поне до равенство в Белфаст.

Донли беше точен още в 17-ата минута, когато завърши хубава атака на домакините, развила се по десния фланг, но попадението му беше отменено заради засада.

Малко преди почивката Кристофър Мартинс от гостите докосна топката с ръка в наказателното си поле и Северна Ирландия получи дузпа. Донли прати вратаря Антони Морис в обратния ъгъл и откри резултата.

През второто полувреме северноирландците отстъпиха инициативата и Люксембург на няколко пъти застраши вратата на Конър Хазард. В самия край на срещата гостите имаха претенции за дузпа, но те бяха подминати. Естонският съдия Кристо Тохвер вдигна цели 11 жълти картона.

Въпреки че не стигна до едно от първите две места в групата, Северна Ирландия ще играе на баражите за класиране на Мондиал 2026 благодарение на силното си представяне в Лигата на нациите. Отборът ще научи съперника си след жребия на 20 ноември.

Снимки: Gettyimages