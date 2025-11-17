Илиана Раева: Никога не съм правила компромис със семейството си заради работата

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева получи отличието "Жена вдъхновение" на списание "Гламър”. Тя определи наградата като признание за любовта и отдадеността, които влага във всичко, с което се занимава.

“Не съм се замисляла, но наистина ще бъда щастлива, ако вдъхновявам семейството си, момичетата в залата, моите треньори. Това е признание за труда ми, огромната ми отдаденост на художествената гимнастика и любовта, която влагам във всичко. Така че съм наистина щастлива и удовлетворена от всичко това”, заяви Раева в интервю за предаването "На кафе".

“Изпитвам огромен респект към живота, към този шанс, който ни е даден. Аз наистина обичам да експериментирам, да се хвърлям в предизвикателства. Може би изглеждам смела. Не знам дали съм такава, но наистина влагам много любов и страст. Черпя любовта си от хората, с които съм заобиколена. Изградила съм си една житейска философия, която следвам и която ме кара да се чувствам една осъществена жена.

Но зад блясъка стоят много труд, болка, неуспехи, катарзиси дори понякога, немалко сълзи. А пък аз колкото повече се увеличават годините, толкова по-лесно плача. Нито едно чувство не ми е чуждо. За мен емоциите, страстите, сърцето и любовта са най-важното в живота", сподели тя.

Раева призна, че позицията ѝ изисква сила и че не може да си позволи да показва слабост.

“Трябва да бъда вдъхновение за момичетата да бъдат и те силни. И когато съм се чувствала много сама, много изплашена много често ми се е налагало да показвам сила, смелост. Това те учи, това те изгражда. Израстваш с всички тези трудни моменти”, каза още Раева.

Тя подчерта и огромната роля на съпруга си Наско Сираков, с когото са заедно 43 години.

"Наско е голямата моя сила. През всичките тези години той е човекът, който ме е подкрепял във всяко едно мое начинание, във всяка една моя мечта. Винаги е бил до мен - и в най-трудните моменти, когато съм имала нужда от помощ. Моето семейство е моята крепост и Наско е човекът, на кого адски много дължа. Той ми е дал толкова сила, свобода и любов, че благодарение на всичко това съм това, което виждате, което познават хората”, добави Раева и разкри, че в залата и у дома е съвсем различен човек.

“Професионалистът Илиана е много различен от майката, съпругата и бабата Илиана. В семейството ми съм човек, който няма да ме познаете никога. Там съм страшно притеснителна за моите внучки като всяка една баба. Много се вълнувам за всичко, което правят моите дъщери и безкрайно много се вълнувам и притеснявам за всичко, което се случва около Наско и непрекъснато бих искала да бъда негова опора и да му помагам. Изключително отдадена съм на семейството. За мен семейството ми е нещо много ценно. Никога не съм правила компромис с него в името на работата, но животът ме научи да съчетавам двете неща, за което съм много благодарна и на самата себе си”, завърши Илиана Раева.

снимки: Анна Недкова, БФХГ