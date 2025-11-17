Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  Георги Павлов иска по-голям бюджет за атлетиката през 2026 г.

Георги Павлов иска по-голям бюджет за атлетиката през 2026 г.

  • 17 ное 2025 | 15:01
  • 763
  • 0

Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов сподели, че ще поиска по-голям бюджет от Министерството на младежта и спорта за 2026 г.

“За първи път бюджетът на БФЛА за следващата година беше подготвен и приет по напълно прозрачен и обединяващ начин – с участието на всички комисии: Треньорската (заедно с подкомисиите), Съдийската и Комисията на атлетите. В процеса взехме предвид плановете на подготовка на треньорите, желанията на всички клубове за МТО. Така постигнахме общ документ, който отразява реалните нужди на нашия спорт и амбициите ни за развитие.

В края на деня бюджетът ще бъде гласуван от Управителния съвет и внесен в ММС. Нашето желание е парите за 2026 г. да бъдат максимално увеличени, за да можем да осигурим по-добри условия за подготовка, състезания и развитие на талантите ни. След официалното входиране бюджетът ще бъде изпратен до всички клубове.

Надяваме се и ММС да се съобрази в най-голяма степен с предложените параметри. Продължаваме да работим обединени – в името на българската лека атлетика”, сподели Павлов.

