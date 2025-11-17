Валерия Гърневска триумфира с титлата на турнир от ITF в Кипър

Валерия Гърневска спечели титлата на сингъл при девойките на турнир от категория J100 на ITF в Никозия (Кипър).

17-годишната българка победи във финала с 6:0, 3:6, 6:2 петата поставена Елън Хирши (Австралия). На полуфиналите Гърневска елиминира първата в схемата (№86 в света) Полина Кухаренко (Русия) със 7:6(7), 6:1. Така Валерия спечели титлата с пет поредни победи и само два загубени сета.

Това е първа титла за състезателката на ТК "ДМ Тенис" на сингъл от турнири на ITF за девойки.

През тази година Валерия Гърневска стана шампионка за жени и за девойки до 18 г. от Държавните първенства на открито.