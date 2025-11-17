Популярни
Донски преодоля квалификациите на "Чалънджър" в Бергамо

  • 17 ное 2025 | 14:17
  • 407
  • 0
Донски преодоля квалификациите на "Чалънджър" в Бергамо

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски се класира за основната схема на  турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 100" в Бергамо (Италия) с награден фонд 145 250 евро.

Българинът победи номер 408 в световната ранглиста на АТР Федерико Арнаболди (Италия) с 6:3, 3:6, 6:4 за час и 51 минути.

Донски спечели първия сет с пробив във шестия гейм, но загуби три поредни гейма от 3:3 до 3:6 във втората част. Националът стигна до решителен брейк в десетия гейм на третия сет и стигна до победата.

Вчера той спечели с 6:3, 2:6, 6:1 срещу Йохан Никлес (Швейцария).

С представянето си Александър Донски заработи 4 точки за световната ранглиста, в която се намира под номер 731.

Българинът ще участва и в надпреварата на двойки. Донски и Денис Молчанов (Украйна) ще играят в първия кръг срещу третите поставени в схемата Джошуа Парис и Маркъс Уилис (Великобритания).

Преди един месец двамата играха на полуфинал на двойки на друг „Чалънджър“ в Италия.

