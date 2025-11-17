Популярни
Джокович изпраща още един пълен с рекорди сезон

  • 17 ное 2025 | 13:28
Джокович изпраща още един пълен с рекорди сезон

Новак Джокович изкара още един отличен сезон, отбелязан от достигането на полуфиналите на всички четири турнира от "Големия шлем", както и спечелването на юбилейната 100-тна титла от тура в Женева — последвана от 101-вата му титла преди няколко седмици в Атина.

24-кратният шампион от "Големия шлем" достигна и своя 60-ти финал на турнир от сериите "Мастърс" в Маями — рекорд — както и 80-ти полуфинал от "Мастърс" в Шанхай — също рекорд.

Въпреки че пропусна няколко турнира от "Мастърс" и Финалите на ATP, всички тези резултати и други негови постижения му помогнаха да поддържа ранкинг между №4 и №7 през цялата година, като завърши сезона като №4.

И с това завършване под №4 Джокович ще счупи още един рекорд.

Това ще бъде 16-ото завършване в Топ 4 в кариерата му — постижение, което го изважда еднолично начело, пред останалите двама членове на "Голямата тройка" — Роджър Федерер и Рафаел Надал, които имат по 15.

Половината от топ 4 сезоните на Джокович — осем — са завършвания под №1, което също е абсолютен рекорд. Федерер и Надал имат по пет завършвания като №1.

Най-много завършвания в Топ 4 в историята на ATP (от 1973 г.):

16: Новак Джокович

[2007 (№3), 2008 (№3), 2009 (№3), 2010 (№3), 2011 (№1), 2012 (№1), 2013 (№2), 2014 (№1), 2015 (№1), 2016 (№2), 2018 (№1), 2019 (№2), 2020 (№1), 2021 (№1), 2023 (№1), 2025 (№4)]

15: Роджър Федерер

[2003 (№2), 2004 (№1), 2005 (№1), 2006 (№1), 2007 (№1), 2008 (№2), 2009 (№1), 2010 (№2), 2011 (№3), 2012 (№2), 2014 (№2), 2015 (№3), 2017 (№2), 2018 (№3), 2019 (№3)]

15: Рафаел Надал

[2005 (№2), 2006 (№2), 2007 (№2), 2008 (№1), 2009 (№2), 2010 (№1), 2011 (№2), 2012 (№4), 2013 (№1), 2014 (№3), 2017 (№1), 2018 (№2), 2019 (№1), 2020 (№2), 2022 (№2)]

Що се отнася до най-много завършвания в топ 5, съвпадението е същото — същите трима, в същия ред. И тримата имат по едно завършване под №5 — Джокович през 2022 г., Надал през 2015 г., Федерер през 2020 г. Така класацията е: Джокович — 17, Федерер — 16, Надал — 16.

Друга легенда — Джими Конърс — е четвърти в двете класации, с 14 завършвания в топ 5, всички от които са били и в топ 4.

Официалните класации на ATP за края на 2025 г. ще излязат след последния турнир от сезона — финалите за Купа "Дейвис", които се провеждат тази седмица (но не носят точки за ранкинга).

Снимки: Imago

