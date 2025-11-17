Ясни са първите шампиони на Франция в маратонското спортно ходене

Мартен Мадлен-Дежи и Камий Мутар влязоха в историята като първите шампиони на Франция в маратонското спортно ходене. Това се случи по време на дебютното издание на надпреварата в Салез-сюр-Сан в неделя.

Новият шампионат беше въведен, след като дисциплините маратон и полумаратон в спортното ходене бяха официално включени в програмата на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през 2026 г.

С убедителните си победи на дистанцията от 42.195 км Мадлен-Дежи и Мутар отправиха сериозна заявка за място в националния отбор на Франция за шампионата в Бирмингам.

Мадлен-Дежи, който завърши 12-ти на 20 км на Европейското първенство за младежи под 23 години в Еспоо през 2023 г., спечели титлата при мъжете с време 3:05.34 часа. Той изпревари с близо пет минути втория Матео Дюк, който финишира за 3:10:12 часа.

При жените триумфът на Мутар беше също толкова категоричен. Тя постигна време от 3:33:38 часа, оставяйки на повече от 11 минути зад себе си Марин Ротие (3:44:42). С този резултат Мутар се нареди на второ място в европейската ранглиста за сезона, като пред нея е единствено полякинята Катажина Жджебло (3:24:19). Трябва да се отбележи, че дисциплината все още е в начален етап на своето развитие.

Снимки: Gettyimages