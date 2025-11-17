Популярни
ЦСКА направи първи тест на озвучителната система на "Армията"

  • 17 ное 2025 | 12:15
  • 3186
  • 2

ЦСКА направи първи тест на озвучителната система на стадион "Българска армия". "Червените" информират, че само с един от клъстърите са били постигнати нивата на звуково налягане според изискванията на УЕФА, а на новата "Армия" ще бъдат монтирани 34 такива.

Ето какво пишат от клуба:

"Съвсем скоро стадион „Българска армия“ отново ще е място, където заедно ще сбъдваме мечти – и всеки миг ще е неповторим!

Ключова роля за съвършеното изживяване на „червените“ фенове ще играе цял комплекс от аудиовизуални системи от последно поколение, а доказателство за ефективността им получихме още с първия тест на един от клъстърите от озвучителната система на трибуните, производство на американската компания Electro Voice. Същият се състои от две основни озвучителни тела и съббуфер под тях, като по протежение на козирката над всички сектори ще бъдат монтирани общо 34 броя идентични клъстъри. Отделно в сектор А ще бъдат поставени още 4 специални аудио системи, които ще насищат игралното поле с необходимите нива на озвучаване.

Макар и само с един клъстър, още при първоначалния тест бяха постигнати нивата на звуково налягане според изискванията на УЕФА, а в допълнение бяха проведени успешни тестове за разбираемостта на речта.

Очакванията са след монтирането на всички озвучителни тела по козирката на „Армията“ резултатите да са изключително впечатляващи, а изживяването на феновете наистина да е неповторимо.

Озвучителната система, информационните табла, LED периметрите и осветлението на стадиона - основно, на трибуните и на фасадата, ще бъдат интегрирани в общо впечатляващо шоу. В сектор А и в конкорса на секторите Б, В и Г са предвидени индивидуални системи за озвучаване, които могат да оперират заедно с основната система, но също така и поотделно".

