Борислав Младенов със силен мач при успех на Виена

Борислав Младенов изигра силен мач при победа на Виена в мъжкото баскетболно първенство на Австралия. Тимът надделя над Санкт Пьолтен като гост с 97:91 (23:28, 27:25, 23:12, 24:16) в двубой от 11-ия кръг.

Българският национал, който играе като преотстъпен от Апоел Тел Авив, игра пълни 40 минути и реализира 36 точки. Той добави към статистиката си 11 борби, 3 асистенции, 2 отнети топки и 3 чадъра.

Отборът на Виена заема седмо място във временното класиране с пет победи и пет загуби. Следващият мач на състава ще бъде на 8 декември като гост на Велс.