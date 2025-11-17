Стоичков: 32 години от деня, в който накарахме малка България да мечтае!

Легендата на българския футбол Христо Стоичков се върна към спомените си отпреди 32 години, когато националният ни отбор записва една от най-значимите си победи. На този ден през 1993 година Пеневата чета прави обрат срещу Франция (2:1) насред "Парк де Пренс", с който се изстрелва към финалите на Мондиала в САЩ.

32 години от триумфа на България на "Парк де Пренс"

"Изминаха 32 години! 32 години от деня, в който накарахме малка България да е световна и да мечтае! Мълчанието на Парк де Пренс и нашите викове! Каква нощ! Велик ден за България!", написа Камата в социалните мрежи.