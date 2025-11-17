Популярни
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. 32 години от триумфа на България на "Парк де Пренс"

32 години от триумфа на България на "Парк де Пренс"

  • 17 ное 2025 | 09:36
  • 2277
  • 20

Днес се навършват 32 години от историческата победа на българския национален отбор над Франция на "Парк де Пренс". Дори и тези, които още не са били родени, знаят, че на 17 ноември 1993 година фамозният гол на Емил Костадинов в последната минута изстреля тима ни към финалите на Световното първенство в САЩ, а там Пеневата чета постигна нещо, за което дори не сме се осмелявали да мечтаем.

Стоичков: 32 години от деня, в който накарахме малка България да мечтае!
Стоичков: 32 години от деня, в който накарахме малка България да мечтае!

Топовният шут на Костадинов, който едва не отнесе главата на Бернар Лама, роди знаменитата фраза "Господ е българин". Кадрите от еуфоричната радост на родните национали и мълчаливата тъга на французите не могат да бъдат забравени. Това беше мигът, в който българинът почувства, че и на него може да му се случи нещо хубаво в едни нелеки времена.

В последните години си спомняме за триумфа на "Парк де Пренс" с доза тъга, защото футболът ни е в дълбока криза, а националният отбор отдавна загуби завоюваните позиции. Но я има и надеждата, че където е текло, пак ще тече. И ще дойде време, когато отново ще побеждаваме най-добрите. 

