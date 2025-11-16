Наказание от USADA спря кариерата на индийския бегач Кумар

Индийският бегач на дълги разстояния Картик Кумар прие тази седмица тригодишно наказание, след като даде положителни проби за множество забранени вещества при два извънсъстезателни теста. Проверките са извършени от Антидопинговата агенция на САЩ (USADA) в резултат на разследване, започнало след компрометиращ сигнал.

От USADA съобщиха, че 26-годишният атлет от Сахаранпур е тренирал в Съединените щати, когато агенцията е получила информация от анонимен източник. Това е довело до извънсъстезателен тест, проведен на 27 февруари. Взетата проба е показала наличие на метаболити на метандиенон, станозолол и клостебол, както и употреба на екзогенен тестостерон. За да се потвърди последното, урината е била подложена на изотопно-съотносителен масспектрометричен анализ – метод, който разграничава стероидите, произведени от тялото, от тези със синтетичен произход. Резултатът е потвърдил наличието на неендогенни съединения.

Разследването е продължило с втори извънсъстезателен тест на 19 март. Проверката отново е разкрила метаболити на метандиенон, което е затвърдило констатациите от предишния анализ. Съгласно антидопинговите правила, двете положителни проби се считат за едно нарушение, тъй като Кумар все още не е бил уведомен за първия неблагоприятен резултат, когато е била взета втората проба. Този критерий е създаден, за да се избегнат двойни санкции, когато спортистът не знае, че е разследван.

След потвърждаването на аналитичните резултати, изпълнителният директор на USADA Травис Т. Тайгърт призна ролята на първоначалната информация, получена от агенцията. "Изключително сме благодарни за сигнали като този, които ни позволяват да провеждаме разследвания и тестове, необходими за изкореняване на заплахите за честния спорт“, заяви той.

Тайгърт също така подчерта важността на защитата на системата за гражданско сътрудничество, която позволява ефективни разследвания. "От съществено значение е да защитим този процес и хората, които смело помагат за осигуряване на отговорност в спорта.“

Откритите вещества – метандиенон, станозолол, клостебол, тестостерон и техните метаболити – попадат в категорията на анаболните агенти и са забранени по всяко време съгласно Протокола на USADA за олимпийското и параолимпийското движение, политиката на Олимпийския и параолимпийския комитет на САЩ и правилата на Световната атлетика, които са в съответствие със Световния антидопингов кодекс и Забранителния списък на Световната антидопингова агенция.

Нарушението предвижда стандартно четиригодишно наказание, но правилникът позволява санкцията да бъде намалена с една година, ако спортистът признае нарушението и приеме наказанието в рамките на 20 дни от официалното уведомление. Кумар е избрал този подход, което определя наказанието му на три години, считано от 10 април 2025 г. – датата, на която вече е влязла в сила временна санкция. Всеки резултат, постигнат от атлета след 27 февруари 2025 г. – деня на първата положителна проба – се анулира автоматично, което означава загуба на времена, точки, награди и всякакви постижения оттогава.

Санкцията идва в особено чувствителен момент за бегач, който през последните години постоянно напредваше на азиатската сцена в дългите бягания. Кумар спечели сребърен медал на 10 000 метра на Азиатските игри в Ханджоу през 2022 г. с време 28:15.38, а през 2024 г. го подобри на 28:01.90 на състезание в Калифорния. Той също така имаше най-добро време от 13:37.64 на 5000 метра и беше пробягал полумаратон за 1:04:00.