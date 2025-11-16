Трима олимпийски шампиони изгледаха турнира по борба в памет на Желязко Димитров

Трима олимпийски шампиони изгледаха схватките от четвъртото издание на турнира по борба в памет на Желязко Димитров в столичната зала "Диана".

Сред гостите бяха Исмаил Абилов, който под ръководството на именития треньор става олимпийски шампион в Москва 80, след това е и негов помощник в националния тим, а също Петър Киров, Георги Мърков, двукратният световен шампион Андрей Димитров, двукратният европейски шампион, а сега селекционер на мъжкия национален отбор по класическа борба Стоян Добрев. Присъства и семейството на Желязко Димитров, неговият син Румен и дъщеря Елица.

В надпреварата се включиха над 50 деца от 10 клуба - Славия, Миньор (Перник), ЦСКА - свободна борба, ЦСКА, Левски, Васил и Георги Илиеви (Кюстендил), Рилски спортист (Самоков), Марек (Дупница), Костенец, Белица (Костинброд).

Схватките бяха за възраст подготвителни групи, момчета, кадети и юноши в двата стила - класически и свободен. Всички участници получиха фланелки с лика на патрона на турнира, съобщават от БФ Борба.

Желязко Димитров е дългогодишен треньор в Славия, а три години е начело на националния тим по свободна борба (1981-1984). Неговите възпитаници са донесли 57 медала от големи първенства.

Кулминацията е на Европейското първенство в Будапеща през 1983-а. Тогава България участва с осем състезатели и всички те стигат до финалите, петима от тях си тръгват с титли, другите трима със сребърни отличия. България става за 4-и път в историята отборен шампион.

В звездния тим тогава са Али Мехмедов (48 кг), Валентин Йорданов (52 кг), Стефан Иванов (57 кг), Симеон Щерев (62 кг), Камен Пенев (68 кг), които стават шампиони, сребро взимат Ефраим Камберов (82 кг), Георги Янчев (90 кг) и Никола Златев (100 кг).