Пейсмейкърът Аугусто с пето време в Европа за сезона на 10 км

Френският атлет Бастиен Аугусто се изкачи до пето място в европейската ранглиста на 10 км за годината, след като записа впечатляващото време от 27:30 минути по време на състезанието Urban Trail de Lille в събота.

26-годишният бегач подобри с 10 секунди предишното си най-добро постижение, поставено на същото събитие преди две години. В съботната надпревара той завърши на четвърто място, като победата грабна Джон Аймун (27:13), следван от кенийския си колега Винсент Кимайо (27:20) и етиопеца Леми Менгисти (27:23).

От пейсмейкър до претендент

Първоначално Аугусто е трябвало да изпълнява ролята на пейсмейкър до петия километър, но е решил да продължи състезанието докрай и е бил възнаграден с личен рекорд. Той изпревари само с една секунда своя сънародник Фабиен Палко, който с постижението си се нарежда на шеста позиция в европейската ранглиста за сезона.

Италианецът Франческо Гуера, сребърен медалист на 10 000 метра от Европейското първенство под 23 години през 2023 г., финишира шести в Лил с време 27:38. С този резултат той стана вторият най-бърз италианец в историята на дисциплината, изоставайки единствено от Йеменеберхан Крипа. Победителят в Европейската купа на 10 000 метра, ирландецът Ефрем Гидей, зае осмо място с 28:10. Очаква се Аугусто да направи своя дебют в маратона на 7 декември във Валенсия.

В състезанието на 5 км при жените бе постигнат забележителен пробив от французойката Селия Табе. Тя спечели с време 15:08, подобрявайки личния си рекорд с цели 54 секунди.

