Крис Юбенк-младши след поражението: Мислех, че ще намеря нещо в себе си, но сгреших

След като загуби от Конър Бен с огромна разлика в съдийските карти и едва оцеля в реванша, Крис Юбенк-младши разбираемо изглеждаше мрачен, докато говореше пред медиите след мача.

36-годишният Юбенк-младши изглеждаше бавен и извън ритъм още от самото начало. Само преди седем месеца, през април, той хвърли близо 1000 удара по пътя към победата си с единодушно съдийско решение. В събота на същия стадион „Тотнъм Хотспър“ и срещу същия съперник той успя да пусне едва 365 удара, от които над 80 процента не намериха целта.

„Мислех, че мога да използвам боксовите си умения, които видяхте, че използвах, за да победя Конър Бен в първия мач, но още от първия рунд осъзнах, че съм сгрешил“, каза Юбанк, докато се опитваше да осмисли резкия спад във формата си. „Но всичко е наред. Аз съм боец, това правя. Независимо от опасностите и рисковете, ние влизаме във война, това е нашата работа. Добре съм.“

„Конър Бен направи страхотно представяне. Той направи всичко, което се изискваше от него, и го поздравявам за представянето му тази вечер“, добави той.

„Видяхте какъв бях там тази вечер“, каза той. „Мислех, че щом ярките светлини ме осветят и вляза на ринга, ще намеря нещо в себе си – и се опитах, наистина се опитах. Но го нямаше. Конър беше бърз, силен и корав. Поздравления за него.“

Юбенк, с актив 35-4 (25 с нокаут), показа всички признаци на „приключил“ боец, предвид намалената му активност и отслабена съпротива. Той обаче отказа да признае това, нито да обяви край на кариерата си. На ринга той намекна, че проблеми в личния му живот също са допринесли за слабото му представяне.

„В момента не съм в състояние да мисля за следващи мачове. Трябва да се справя с това, с което се справям. След това мога да започна да мисля за пътя си в спорта. Жив съм, щастлив съм и съм боец. Всеки ден правя това, което обичам, независимо от изпитанията и трудностите. Все още се чувствам пълноценен в живота. Добре съм, всичко е наред.“

Що се отнася до съперничеството с Бен, което в момента е с равен резултат 1-1, Юбенк-младши не прояви особен интерес към трети двубой. Вместо това той предположи, че предполагаемата вражда между синовете на съперниците от 90-те години е приключила.

„Той спечели уважението ми още в първия мач. Когато делиш ринга с някого в продължение на 12 рунда – или вече 24 рунда – разбира се, че изпитваш уважение към него. Казах му [след мача], че сме направили нещо, което никой досега не е правил и което никой никога повече няма да направи. Той трябва да се гордее.“

„Тази вечер не е за мен, тя е за Конър. Той направи това, което трябваше, за да спечели. Не съм тук, за да говоря за себе си. Той е корав мъж, страхотен боец и аз го уважавам.“

