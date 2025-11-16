Популярни
Четири поредни нокаута в „Медисън Скуеър Гардън“ донесоха 200 000 долара в бонуси

  16 ное 2025 | 12:26
Четири поредни нокаута в „Медисън Скуеър Гардън" донесоха 200 000 долара в бонуси

Ръководството на UFC раздаде четири бонуса след съботната галавечер в Ню Йорк, като всички те отидоха при бойци, постигнали победи с нокаут в четири последователни срещи от събитието.

След края на UFC 322 четирима състезатели си тръгнаха с допълнителни 50 000 долара за своите впечатляващи представяния в „Медисън Скуеър Гардън“. Вижте кои са победителите.

Бонус за „Представяне на вечерта“: Бо Никъл

Първоначално се очакваше Бо Никъл (8-1 MMA, 5-1 UFC) да бъде част от основната карта в двубой от средна категория срещу Родолфо Виейра (11-4 MMA, 6-4 UFC). В последния рунд американецът нанесе брутален хай-кик, който изпрати Виейра на земята и сложи край на предварителните битки по зрелищен начин.

Бо Никъл сътвори зрелищен нокаут на UFC 322
Бо Никъл сътвори зрелищен нокаут на UFC 322

Бонус за „Представяне на вечерта“: Беноа Сен Дени

На Беноа Сен Дени (16-3 MMA, 8-3 UFC) му бяха нужни само 16 секунди, за да елиминира Бенейл Дариуш (23-7-1 MMA, 17-7-1 UFC) в откриващия мач от основната карта. Дариуш не успя да влезе в категорията, което осигури на Сен Дени допълнителни 20% от неговия хонорар – сума, която вероятно е значителна предвид дългогодишния опит на Дариуш в организацията. Този завършек бе най-бързият в кариерата на Сен Дени, както и най-бързата загуба за Дариуш, който вече има три поражения в последните си четири мача.

Бонус за „Представяне на вечерта“: Карлос Пратес

Карлос Пратес е първият боец, който нокаутира бившия шампион в полусредна категория Леон Едуардс. За британеца това е трета поредна загуба. След победата Пратес призова за шанс за титлата в полусредна категория, като този успех му донесе бонус във всяка от шестте му победи в UFC.

Бонус за „Представяне на вечерта“: Майкъл Моралес

Майкъл Моралес (19-0 MMA, 7-0 UFC) изгледа как Карлос Пратес постига голяма победа и иска мач за титлата. Веднага след това той се справи с Шон Брейди (18-2 MMA, 8-2 UFC) още в първия рунд, за да остане непобеден в полусредна категория. Въпреки впечатляващия успех на Пратес, може би именно Моралес има по-силна инерция в надпреварата за двубой срещу новия шампион Ислам Махачев.

