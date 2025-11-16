Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Арестуваха и обвиниха в нападение бивш гард от НБА

Арестуваха и обвиниха в нападение бивш гард от НБА

  • 16 ное 2025 | 11:46
  • 309
  • 0
Арестуваха и обвиниха в нападение бивш гард от НБА

Бившият гард от НБА Патрик Бевърли беше арестуван и обвинен в нападение, което полицията в Тексас определи като инцидент, свързан „домашно насилие“. 37-годишният Бевърли е бил арестуван в Рошарон, съобщават от шерифската служба на окръг Форт Бенд. Гаранцията е определена на 40 000 долара.

Чрез социалните мрежи Патрик Бевърли призова хората „да не вярват на всичко, което виждат в интернет“.

Баскетболистът също така препубликува неподписано изявление, в което казва, че неочаквано е намерил непълнолетната си сестра сама с 18-годишен мъж.

„Той беше разбираемо притеснен, както всеки брат би бил за сестра си. Не вярваме обаче, че последвалото се е случило по начина, по който е описано. Очакваме с нетърпение възможността да обсъдим това в съда“, се казва в изявлението.

За последно в НБА Бевърли игра за Милуоки Бъкс през 2024 година. Преди това е бил още в Хюстън Рокетс, Лос Анджелис Клипърс и няколко други отбора през 12-годишната си кариера.

Снимки: Gettyimages

