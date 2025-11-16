Леон Едуардс беше нокаутиран тежко на UFC 322

Леон Едуардс беше нокаутиран тежко за първи път в кариерата си и навлезе в ужасна серия от три поражения в UFC, след като бе "изпепелен" от Карлос Пратес на UFC 322 в "Медисън Скуер Гардън" в Ню Йорк.

Carlos Prates botou o Leon Edwards pra dormir! Brutal ☠️ pic.twitter.com/fgEM7sQOY3 — 𝑹𝒐𝒅𝒓𝒊𝒈𝒐 𝑺𝒐𝒂𝒓𝒆𝒔 🦁🇫🇷 (@Rodrigooow_) November 16, 2025

Едуардс се бореше да запази кариерата си на най-високо ниво в събота вечер.

Бившият шампион в полусредна категория влезе в UFC 322 със серия от две поредни загуби.

Carlos Prates did Alex Pereira’s emote to him in the crowd after KOing Leon Edwards 😭🔥 pic.twitter.com/8hSsYeXrbl — Happy Punch (@HappyPunch) November 16, 2025

„Роки“ загуби титлата си в категория 170 паунда след изключително доминираща загуба по точки от Белал Мохамед през юли 2024 г.

LEON EDWARDS KNOCKED OUT BY PRATES #UFC322 pic.twitter.com/OZnqlDkSTQ — X Fights (@XKnockouts) November 16, 2025

Шон Брейди го прегази в партер, преди да стигне до успех със събмишън в четвъртия рунд на мача им през март.

А после нещата станаха още по-лоши – Карлос Пратес нокаутира Леон Едуардс… брутално и в безсъзнание, в „Медисън Скуеър Гардън“.

Едуардс демонстрира класата си, като спечели първия рунд на UFC 322.

„Роки“ комбинира удари в стойка с впечатляващи атаки в партер, което му даде ранен аванс срещу Карлос Пратес.

Едуардс взе гърба му и тръгна за събмишън преди края на рунда – и вероятно самият той спаси Пратес, защото гонгът дойде точно навреме.

Всичко се промени във втория рунд. Пратес накара Едуардс да загуби контрол, след като започна да му говори провокативно в Октагона.

Накрая Пратес приключи всичко с нокаут само с един удар, но въпреки това добави и последващ удар в партер, за да „изключи светлините“ на Едуардс напълно.

Карлос Пратес смяташе, че е направил достатъчно, за да получи шанс за титлата след победата над Едуардс.

Бразилецът намекна, че би трябвало да се бие с победителя от главния мач в полусредна категория на UFC 322, в който Ислам Махачев доминира в пет рунда над Джак Дела Мадалена.

Но в следващия двубой претендентът с рекорд 19-0 Майкъл Моралес нокаутира Шон Брейди още в първия рунд.

Изпълнителният директор на UFC, Дейна Уайт обяви още в четвъртък че именно този мач ще определи следващия претендент в категорията.

В момента изглежда, че Моралес е фаворит да срещне Ислам Махачев.