Кръгът във Втора лига продължава с шест мача

  • 16 ное 2025 | 08:23
  • 2129
  • 0
16-ият кръг на Втора лига продължава с шест срещи днес. Мачовете започнаха вчера с двубоите на лидерите Дунав и Фратрия, които стигнаха до победи - съответно над Янтра в Габрово и Беласица във Варна. Всички останали срещи са днес, като най-напечено изглежда да е в Перник, където Миньор посреща Вихрен.

15 ноември 2025 г., събота, 13:30 ч / XVI кръг:

Фратрия 5:0 Беласицa
1:0 Валентин Йосков (14)
2:0 Мирослав Маринов (53)
3:0 Мирослав Маринов (70)
4:0 Александър Цветков (79)
5:0 Виктор Митев (82)

15 ноември 2025 г., събота, 16:30 ч

Янтра (Габрово) 0:1 Дунав
0:1 Преслав Бачев (18)

16 ноември 2025 г., неделя, 14:30 ч

Лудогорец II - Етър (Велико Търново)

Марек - Хебър

Спортист (Своге) - Черноморец (Бургас) -

Севлиево - Пирин (Благоевград) -

Миньор (Перник) - Вихрен

Локомотив (Горна Оряховица) - Спартак (Плевен)

