Кръгът във Втора лига продължава с шест мача

16-ият кръг на Втора лига продължава с шест срещи днес. Мачовете започнаха вчера с двубоите на лидерите Дунав и Фратрия, които стигнаха до победи - съответно над Янтра в Габрово и Беласица във Варна. Всички останали срещи са днес, като най-напечено изглежда да е в Перник, където Миньор посреща Вихрен.
15 ноември 2025 г., събота, 13:30 ч / XVI кръг:
Фратрия 5:0 Беласицa
1:0 Валентин Йосков (14)
2:0 Мирослав Маринов (53)
3:0 Мирослав Маринов (70)
4:0 Александър Цветков (79)
5:0 Виктор Митев (82)
15 ноември 2025 г., събота, 16:30 ч
Янтра (Габрово) 0:1 Дунав
0:1 Преслав Бачев (18)
16 ноември 2025 г., неделя, 14:30 ч
Лудогорец II - Етър (Велико Търново)
Марек - Хебър
Спортист (Своге) - Черноморец (Бургас) -
Севлиево - Пирин (Благоевград) -
Миньор (Перник) - Вихрен
Локомотив (Горна Оряховица) - Спартак (Плевен)