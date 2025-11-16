"Акулите" грабнаха трите точки край Искърското дефиле

Черноморец (Бургас) надделя с минималното 1:0 над Спортист (Своге) като гост в двубой от 16-ия кръг на Втора лига. Яя Драме беше точен в 19-ата минута, а попадението му се оказа с цената на трите точки за "акулите".

По този начин отборът на Иван Колев продължи добрата си серия и вече в четвърти пореден мач не познава вкуса на загубата. Черноморец събра 19 точки в актива си и се изкачи до 10-ото място, а "шоколадите" остават в опасната зона на класирането със своите 11 пункта.

След седмица "акулите" посрещат Севлиево в Бургас, а Спортист ще се изправи срещу Хебър в Пазарджик.