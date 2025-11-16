Популярни
Резултати от НХЛ

  • 16 ное 2025 | 08:09
  • 449
  • 0
Резултати от НХЛ

В нощта на 16-и ноември (неделя) се изиграха общо 13 мача от програмата на редовния сезон на НХЛ на САЩ и Канада.

След техния край лидери във временното класиране на четирите дивизии са Бостън Бруинс (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Лос Анджелис Кингс (Тихоокеанска), Ню Джърси Девилс (Столична).

Флорида Пантърс - Тампа Бей Лайтнинг 3:1 (0:1 1:0 2:0)

Минесота Уайлд - Анахайм Дъкс 2:0 (0:0 1:0 1:0)

Вашингтон Кепиталс - Ню Джърси Девилс 3:4* след продължение и дузпи - 2:2 (0:2 0:0 2:0) в редовното време, 0:0 в продължението, 1:2 при дузпите

Детройт Ред Уингс - Бъфало Сейбърс 4:5* след продължение - 4:4 (1:1 3:1 0:2) в редовното време, 0:1 в продължението

Каролина Хърикейнс - Едмънтън Ойлърс 3:4* след продължение - 3:3 (1:2 1:0 1:1) в редовното време, 0:1 в продължението

Кълъмбъс Блу Джакетс - Ню Йорк Рейнджърс 2:3* след продължение и дузпи - 1:1 (0:0 1:1 1:1) в редовното време, 0:0 в продължението, 1:2 при дузпите

Монреал Канейдиънс - Бостън Бруинс 2:3 (1:1 1:2 0:0)

Отава Сенатърс - Лос Анджелис Кингс 0:1 (0:1 0:0 0:0)

Чикаго Блекхоукс - Торонто Мейпъл Лийфс 3:2 (1:1 0:1 2:0)

Далас Старс - Филаделфия Флайърс 5:1 (1:0 2:0 2:1)

Сент Луис Блус - Вегас Голдън Найтс 1:4 (0:2 0:1 1:1)

Калгари Флеймс - Уинипег Джетс 3:4* след продължение и дузпи - 3:3 в редовното време, 0:0 в продължението, 0:1 при дузпите

Сиатъл Кракен - Сан Хосе Шаркс 4:1 (1:1 2:0 1:0)

По-късно днес ще се изиграе още един мач, който сам по себе си събужда голям интерес. В него ще играят Питсбърг Пенгуинс и Нешвил Предейтърс, като този двубой е част от световните серии на НХЛ и ще се изиграе на „Авичи Арена“ в Стокхолм, Швеция. Началото е насрочено за 16:00 часа българско време.

