  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Бивш играч на Бруклин смята, че Нетс нямат опитни състезатели

Бивш играч на Бруклин смята, че Нетс нямат опитни състезатели

  • 16 ное 2025 | 06:11
  • 190
  • 0
Бивш играч на Бруклин смята, че Нетс нямат опитни състезатели

Бившият играч на Бруклин Нетс Кени Андерсън коментира настоящия състав на отбора, отбелязвайки липсата на опитни играчи.

„Бруклин нямат онези застаряващи, зрели ветерани, които бих искал да видя в отбора в момента. Те нямат такива ветерани. Така че ще отнеме време. Точка. Хубаво е, много хубаво е да бъдат хвърлени в огъня. Но, повтарям, не виждам много ветерани лидери, които биха казали: „Хей, така се прави.“ Те го нямат. Просто го нямат.

Така че новодошлите биват хвърляни в огъня. Отборът има някои ветерани, но тези ветерани не са се сблъсквали със сериозни условия за игра. В момента те са заети да се утвърждават, да повишават статуса си и да подобряват играта си. Така че просто... просто... просто не са най-добрата група играчи. Но с времето нещата ще се подобрят. Ще се подобрят, но е нужно търпение. Трябва да се работи невероятно усилено“, каза Андерсън.

В момента Бруклин се намира в незавидно състояние и има само една победа от началото на редовния сезон. „Мрежите“ са в серия от 4 поредни загуби и заемат 13-тото от общо 15 места в Източната конференция.

