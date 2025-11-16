Популярни
Рен с трогателен жест към аматьори

  • 16 ное 2025 | 03:21
  • 332
  • 0
Рен с трогателен жест към аматьори

Футболистите на Ле Пертр преживяха незабравим ден преди сблъсъка си от 7-ия кръг на Купата на Франция срещу Конкарно. Аматьорският тим, който се състезава в Регионална 3 (осмото ниво на френския футбол), пристигна за двубоя във Витре не с личните си автомобили, а със… служебния автобус на елитния Рен.

Професионалният клуб реши да направи жест към Ле Пертр, в чийто състав има много абонати и фенове на „червено-черните“. Тъй като Рен нямаше планирано гостуване през уикенда, автобусът бе предоставен на аматьорите за специалният им мач от турнира.

Играчите разбраха за изненадата, когато излязоха от ресторанта след обяд. На паркинга ги очакваше луксозният тимов автобус – което предизвика истинска еуфория.

Във видеа, публикувани от клуба, се чуват възгласи като: „Не може да бъде! Това е лудост!“ и „Никога не съм си представял, че ще седна тук.“

Вътре настроението стана още по-приповдигнато – футболистите се шегуваха, че могат да играят белот на масите, удивяваха се на удобствата и благодариха на Рен за жеста.

„Да мечтаеш да се качиш в автобуса на професионалистите… невероятно е“, отбелязаха от отбора.

На терена обаче чудото не се случи. Конкарно, който играе в Национал (третото ниво на френския футбол, спечели убедително с 3:0 и продължи в турнира.

