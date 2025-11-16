Рен с трогателен жест към аматьори

Футболистите на Ле Пертр преживяха незабравим ден преди сблъсъка си от 7-ия кръг на Купата на Франция срещу Конкарно. Аматьорският тим, който се състезава в Регионална 3 (осмото ниво на френския футбол), пристигна за двубоя във Витре не с личните си автомобили, а със… служебния автобус на елитния Рен.

Професионалният клуб реши да направи жест към Ле Пертр, в чийто състав има много абонати и фенове на „червено-черните“. Тъй като Рен нямаше планирано гостуване през уикенда, автобусът бе предоставен на аматьорите за специалният им мач от турнира.

Играчите разбраха за изненадата, когато излязоха от ресторанта след обяд. На паркинга ги очакваше луксозният тимов автобус – което предизвика истинска еуфория.

𝗜𝗡𝗖𝗥𝗢𝗬𝗔𝗕𝗟𝗘 𝗦𝗨𝗥𝗣𝗥𝗜𝗦𝗘 𝗔𝗨𝗝𝗢𝗨𝗥𝗗'𝗛𝗨𝗜 ! 😍



Le Stade Rennais a carrément prêté le bus de ses joueurs aux Bleuets du Pertre (R3) pour leur match de Coupe de France face à Concarneau ! 🚌🎁



𝘓𝘢 𝘮𝘢𝘨𝘪𝘦 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘊𝘰𝘶𝘱𝘦... ✨🇫🇷



Malgré la défaite 3-0… pic.twitter.com/sfwR483LmP — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) November 15, 2025

Във видеа, публикувани от клуба, се чуват възгласи като: „Не може да бъде! Това е лудост!“ и „Никога не съм си представял, че ще седна тук.“

Вътре настроението стана още по-приповдигнато – футболистите се шегуваха, че могат да играят белот на масите, удивяваха се на удобствата и благодариха на Рен за жеста.

„Да мечтаеш да се качиш в автобуса на професионалистите… невероятно е“, отбелязаха от отбора.

На терена обаче чудото не се случи. Конкарно, който играе в Национал (третото ниво на френския футбол, спечели убедително с 3:0 и продължи в турнира.