Втора победа за Митко Илиев за 2025-а

Професионалният ММА боец Митко Илиев записа втора победа за 2025-а. Спортистът от Стара Загора надделя над Емре Чобан (Турция) в основния подгряващ двубой на бойната галавечер "Sanda Pro Fight", която се проведе по-рано днес в "Арена Бургас".

Битката се проведе по правилата на санда в категория до 80 килограма. На събитието българите Симеон Кючуков и Денислав Хаджиев също записаха победи над бойци от чужбина.

Пълни резултати от бойната гала:

Богдан Стойка (РУМ) vs Даниел Дьорер (ГЕР) – 95 кг

Димитър Илиев (БГ) победи Емран Чобан (ТУР) по точки

Юсуф Аккая (ТУР) победи Петър Стойков (БГ) по точки

Денис Хаджиев (БГ) победи Андреу Продромос (КИПЪР) по точки

Симеон Кичуков (БГ) победи Аднан Алийич (СЪР) с нокаут

Андреа Чебук (РУМ) победи Незакет Ихтияр (ТУР) по точки

Виктор Григоров (БГ) победи Благой Лачев (БГ) по точки

Хюсеин Ерен (ТУР) победи Руси Хаджиев (БГ) по точки

Енес Гезер (ТУР) победи Кристиан Кирилов (БГ) по точки

Хамза Гьоксу (ТУР) победи Алан Зангана (ШВЕ) по точки

Андрей Карпишин (УКР) победи Константин Герле (БГ) по точки

Запис от "Sanda Pro Fight" можете да видите тук