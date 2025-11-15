Йован Попович: Доволен съм, младите момчета показват характер

"Играхме добре, готвихме се. Доволен съм. Младите момчета показват характер", каза треньорът на Ботев Враца Йован Попович след победата като гост над Спартак Плевен с 68:65 в мач от седмия кръг на Sesame Национална баскетболна лига.

Той добави, че статистиката показва, че имат със 17 борби по-малко, а са извоювали победа. Това, според него, е показател за характера на младия отбор.

Попович каза още, че след три победи, включително днешната срещу Спартак Плевен, останалите отбори ще имат голямо уважение към неговия тим.

По отношение на контузените играчи треньорът каза, че Марк Шопов вече е започнал да тренира, а Павле Джуришич ще започне тренировки в рамките на седем до десет дни. Той се надява, че от началото на декември съставът ще бъде окомплектован.

За предстоящия мач с Миньор 2015 Попович е на мнение, че отборът от Перник ще излезе като фаворит, но след днешния мач със Спартак Плевен момчетата му ще са готови да играят на същото ниво.

Снимка: БК БОТЕВ 2012 / Фейсбук