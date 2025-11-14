Николай Кънчев: По-добри сме, да го докажем на терена

Бенковски (Исперих) приема утре едноименния тим на Аксаково. Срещата е от 14-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Класирането и резултатите на съперника не са от значение. За нас всеки мач е сериозно изпитание и трябва да сме максимално подготвени за него. В противен случай е достатъчно само да си припомним грешките, които допуснахме наскоро. Смятам, че имаме повече футболни аргументи от Аксаково, но трябва да ги демонстрираме за да победим. Очаквам да се играе футбол“, коментира пред Sportal.bg Николай Кънчев, треньор на Бенковски.