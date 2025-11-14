Светлин Станчев: 90 минути на макс

Утре, едноименния тим на Аксаково гостува на Бенковски (Исперих). Срещата е от 14-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Бенковски е сред добре представящите се отбори през настоящия сезон. Има и опитни състезатели, които могат да решат всеки двубой. За да се надяваш на успех срещу такъв противник, е нужно да си пределно концентриран 90 минути на терена. В предишните мачове загатвахме, че имаме потенциал. В определени моменти обаче допускахме елементарни грешки и записвахме негативни резултати. Не отписваме предстоящия мач. Ще търсим точки“, коментира пред Sportal.bg Светлин Станчев, спортен директор на Аксаково.