Светлин Станчев: 90 минути на макс

  • 14 ное 2025 | 09:07
Утре, едноименния тим на Аксаково гостува на Бенковски (Исперих). Срещата е от 14-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Бенковски е сред добре представящите се отбори през настоящия сезон. Има и опитни състезатели, които могат да решат всеки двубой. За да се надяваш на успех срещу такъв противник, е нужно да си пределно концентриран 90 минути на терена. В предишните мачове загатвахме, че имаме потенциал. В определени моменти обаче допускахме елементарни грешки и записвахме негативни резултати. Не отписваме предстоящия мач. Ще търсим точки“, коментира пред Sportal.bg Светлин Станчев, спортен директор на Аксаково.

