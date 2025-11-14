Илиян Станчев: Пореден труден мач, който трябва да спечелим

Утре, Черноломец (Попово) приема Волов-Шумен 2007. Срещата е от 14-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Трябва веднага да се вдигнем след неприятната загуба във Варна. Не изпадаме в паника. Има и такива моменти. Знаем какво да направим. Имаме нужния опит. Предстои ни изключително труден мач. Вече втори пореден сезон, Волов е сред най-добрите отбори в групата. Наясно сме, че ни предстои тежка битка срещу максимално амбициозен противник. Неведнъж сме доказали сме, че можем да се справим с напрежението. Искаме точките и за пореден път да зарадваме феновете“, коментира пред Sportal.bg Илиян Станчев, спортен директор на Черноломец.