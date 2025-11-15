Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. "Различни, но в ритъм" се проведе в София пред ЦУМ

"Различни, но в ритъм" се проведе в София пред ЦУМ

  • 15 ное 2025 | 17:41
  • 252
  • 0
"Различни, но в ритъм" се проведе в София пред ЦУМ

Пространството пред ЦУМ оживя с танц, музика и истинска човешка сплотеност по време на инициативата „Различни, но в ритъм“. Емблематичното Ларго, част от културния маршрут, поддържан от Регионален исторически музей – София, се превърна в сцена за едно емоционално събитие, в което младежи с интелектуални затруднения показаха, че различието не разделя – то създава нови възможности за общ ритъм и вдъхновение.

Месеци преди финалната изява участниците работиха със специалисти, които ги подкрепяха в развитието на увереност, координация и изразност. Този дълъг процес на подготовка завърши с впечатляващ момент: младежите излязоха пред публиката като истински ZUMBA водещи. С много енергия, концентрация и неподправен ентусиазъм те поведоха танцовите комбинации и превърнаха площада в динамична сцена на приобщаване.

До тях застанаха сертифицирани ZUMBA инструктори от София, които добавиха професионална подкрепа и сигурност, но оставиха централното място на младите участници. Към ритъма се включиха родители, приятели, спортисти и жители на града – всички заедно създадоха усещане за общност, взаимност и споделена радост.

Инициативата е част от мисията на Фондация „Вие сте част от нас“, която работи целенасочено за осигуряване на достъпни и подкрепящи пространства, в които младежите с увреждания да могат да се развиват, да бъдат видими и активни.

Събитието бе реализирано с финансовата подкрепа на Агенцията за хората с увреждания (АХУ) по договор №12-РИ/02.06.2025 г. Тази помощ направи възможни подготовката, обученията и създаването на условия за meaningful участие на младежите.

„Различни, но в ритъм“ остави след себе си силно послание:

когато има подкрепяща среда и доверие, младите хора с интелектуални затруднения могат да водят, да вдъхновяват и да бъдат активни творци на общия ни градски живот.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Карлсен с убийствена серия срещу Каруана по пътя към полуфиналите

Карлсен с убийствена серия срещу Каруана по пътя към полуфиналите

  • 15 ное 2025 | 13:24
  • 831
  • 0
Държавни първенства по бадминтон и шахмат за хора с увреждания се провеждат в Русе

Държавни първенства по бадминтон и шахмат за хора с увреждания се провеждат в Русе

  • 15 ное 2025 | 11:57
  • 475
  • 0
Марина Василева завърши на девето място на международния турнир на сабя за Купа Свечников

Марина Василева завърши на девето място на международния турнир на сабя за Купа Свечников

  • 15 ное 2025 | 09:54
  • 460
  • 0
Весела Лечева участва в консултация за бъдещето на олимпийското движение с президента на МОК Кърсти Ковънтри

Весела Лечева участва в консултация за бъдещето на олимпийското движение с президента на МОК Кърсти Ковънтри

  • 15 ное 2025 | 09:48
  • 676
  • 1
(АРХИВ) Bwin Legends дебютира в София с топ играчи и специални изненади

(АРХИВ) Bwin Legends дебютира в София с топ играчи и специални изненади

  • 14 ное 2025 | 17:23
  • 2830
  • 1
България осма в отборното на 25 метра пистолет на Световното

България осма в отборното на 25 метра пистолет на Световното

  • 14 ное 2025 | 15:52
  • 553
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Турция и България, освиркаха мощно нашите при излизането им терена

11-те на Турция и България, освиркаха мощно нашите при излизането им терена

  • 15 ное 2025 | 17:55
  • 9219
  • 23
На Турция ѝ трябва 11:0 срещу България, в Испания разгледаха този вариант

На Турция ѝ трябва 11:0 срещу България, в Испания разгледаха този вариант

  • 15 ное 2025 | 15:17
  • 20341
  • 47
Грузия - Испания (съставите)

Грузия - Испания (съставите)

  • 15 ное 2025 | 17:47
  • 1056
  • 0
Официално: Локомотив (Сф) привлече бивш играч на Ливърпул

Официално: Локомотив (Сф) привлече бивш играч на Ливърпул

  • 15 ное 2025 | 13:37
  • 15525
  • 22
България U19 се бори срещу Франция, но допусна първа загуба в квалификациите

България U19 се бори срещу Франция, но допусна първа загуба в квалификациите

  • 15 ное 2025 | 15:55
  • 12731
  • 10
Янтра 0:1 Дунав, талант на Левски се разписа за "драконите"

Янтра 0:1 Дунав, талант на Левски се разписа за "драконите"

  • 15 ное 2025 | 17:46
  • 6380
  • 4