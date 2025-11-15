"Различни, но в ритъм" се проведе в София пред ЦУМ

Пространството пред ЦУМ оживя с танц, музика и истинска човешка сплотеност по време на инициативата „Различни, но в ритъм“. Емблематичното Ларго, част от културния маршрут, поддържан от Регионален исторически музей – София, се превърна в сцена за едно емоционално събитие, в което младежи с интелектуални затруднения показаха, че различието не разделя – то създава нови възможности за общ ритъм и вдъхновение.

Месеци преди финалната изява участниците работиха със специалисти, които ги подкрепяха в развитието на увереност, координация и изразност. Този дълъг процес на подготовка завърши с впечатляващ момент: младежите излязоха пред публиката като истински ZUMBA водещи. С много енергия, концентрация и неподправен ентусиазъм те поведоха танцовите комбинации и превърнаха площада в динамична сцена на приобщаване.

До тях застанаха сертифицирани ZUMBA инструктори от София, които добавиха професионална подкрепа и сигурност, но оставиха централното място на младите участници. Към ритъма се включиха родители, приятели, спортисти и жители на града – всички заедно създадоха усещане за общност, взаимност и споделена радост.

Инициативата е част от мисията на Фондация „Вие сте част от нас“, която работи целенасочено за осигуряване на достъпни и подкрепящи пространства, в които младежите с увреждания да могат да се развиват, да бъдат видими и активни.

Събитието бе реализирано с финансовата подкрепа на Агенцията за хората с увреждания (АХУ) по договор №12-РИ/02.06.2025 г. Тази помощ направи възможни подготовката, обученията и създаването на условия за meaningful участие на младежите.

„Различни, но в ритъм“ остави след себе си силно послание:

когато има подкрепяща среда и доверие, младите хора с интелектуални затруднения могат да водят, да вдъхновяват и да бъдат активни творци на общия ни градски живот.