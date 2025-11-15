Популярни
Националите по плуване с лагер в Бургас

  • 15 ное 2025 | 16:36
  • 79
  • 0
Националните ни отбори по плуване провеждат 20-дневен лагер в „Парк Арена ОЗК“ Бургас, който ще приключи с края на Държавното първенство по плуване в 25-метров басейн на 23 ноември.

21 наши състезатели са на подготовка под ръководството на треньорите Кристиян Минковски, Веселин Суров, Люба Панайотова и Николай Вакареев.

В заниманията участие взимат Христо Петков, Димитър Докузов, Васил Тушев, Петър Бакалов, Никола Левтеров, Мартин Юсев, Дейвид Найденов, Алекс Найденов, Дарен Кирилов, Ивайло Пирински и Димитър Дамянов, които са част от националните тимове в различните възрастови групи. Към лагера по-късно ще се присъедини седмият в света на 400 метра свободен стил от тази година Петър Мицин.

В подготовката в Бургас се включват и състезателките ни при жените Лора Шаранкова, Яна Георгиева, Магдалена Пепегова, Ния Димитрова, Александра Толева, Ема Димитрова, Анета Христозова, Дарина Ракова и Божидара Божилова. Край морето се очаква да пристигнат още участничката на Летните олимпийски игри в Паржи 2024 Габриела Георгиева и новата рекордьорка на България на 200 метра бруст в малък басейн Камелия Стоименова.

Националните ни състезатели при мъжете и жените се подготвят за престоящото Европейското първенство по плуване в 25-метров басейн. Надпреварата в полския град Любин започва на 2 декември.

