Таня Гатева определи състава на България срещу Украйна

Селекционерът на женския национален отбор по баскетбол на България Таня Гатева определи състава за предстоящия двубой от Група Е на евроквалификациите срещу Украйна. Мачът между нашите и украинките ще се изиграе днес от 18:30 часа българско време в латвийската столица Рига.
Националките имат в актива си една победа в Група Е на пресявките, след като победиха Азербайджан със 141:48 в първия си двубой.
Тимът на Украйна също спечели в първия си мач след 71:65 срещу Черна гора.
Избраничките на селекционера Таня Гатева:
Гергана Иванова
Карина Константинова
Катрин Стоичкова
Радостина Христова
Борислава Христова
Илияна Георгиева
Янина Тодорова
Юлияна Вълчева
Валерия Алексиева
Преслава Колева
Деница Манолова
Кайла Хилсман
