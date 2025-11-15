Таня Гатева определи състава на България срещу Украйна

Селекционерът на женския национален отбор по баскетбол на България Таня Гатева определи състава за предстоящия двубой от Група Е на евроквалификациите срещу Украйна. Мачът между нашите и украинките ще се изиграе днес от 18:30 часа българско време в латвийската столица Рига.

Националките имат в актива си една победа в Група Е на пресявките, след като победиха Азербайджан със 141:48 в първия си двубой.

Тимът на Украйна също спечели в първия си мач след 71:65 срещу Черна гора.

Избраничките на селекционера Таня Гатева:

Гергана Иванова

Карина Константинова

Катрин Стоичкова

Радостина Христова

Борислава Христова

Илияна Георгиева

Янина Тодорова

Юлияна Вълчева

Валерия Алексиева

Преслава Колева

Деница Манолова

Кайла Хилсман

Снимка: ФИБА