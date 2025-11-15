Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Французин стана MVP на 11-ия кръг на Евролигата

Французин стана MVP на 11-ия кръг на Евролигата

  • 15 ное 2025 | 16:53
  • 287
  • 0
Французин стана MVP на 11-ия кръг на Евролигата

Баскетболистът на Анадолу Ефес Айзея Кординие беше обявен за най-полезен играч на 11-ия кръг на Евролигата, след като значително допринесе за победата на своя отбор над Байерн Мюнхен (74:72).

Френският гард-крило реализира 26 точки, като стреля седем от девет за две точки, две от четири за три точки и вкара всичките си шест наказателни удара.

Освен това, той записа четири борби, две асистенции, две откраднати топки и изработи пет фаула, което му донесе КПД от 29. Това е второ MVP признание за Кординие в кариерата му и първо за играч на Ефес през настоящия сезон.

От друга страна, Валтер Таварес от Реал Мадрид постигна най-добро представяне сред играчите на загубилите отбори, с КПД 30 в мача срещу Панатинайкос в Мадрид. Центърът отбеляза 20 точки, заедно с десет борби, две откраднати топки и една блокада.

Илайджа Брайънт от Апоел Тел Авив и Тайлър Дорси от Олимпиакос постигнаха по 28 КПД, докато Алек Питърс от Олимпиакос и Алекса Аврамович от Дубай имаха по 27.

Снимки: Imago

