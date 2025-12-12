Популярни
  • 12 дек 2025 | 09:52
  • 561
  • 0
Голямото сръбско дерби е гвоздеят в програмата на Евролигата тази вечер

Отборите на Цървена звезда с българския национал Коди Милър-Макинтайър в състава си и Партизан се изправят един срещу друг в суперсблъсък от 15-ия кръг на Евролигата. Голямото сръбско дерби е днес от 21:30 часа в "Белградска Арена", а Sportal.bg ще ви даде възможност да го проследите на живо.

В състава на "звездашите" се завръщат Чима Монеке и Девонте Греъм. А извън сметките на Саша Обрадович остават Огнен Добрич и Урош Плавшич.З

От Партизан пък опровергаха слуховете за нов треньор начело на тима преди супердербито, а в състава на "черно-белите" се завръща финландския национал Мика Муринен, който лекуваше контузия в глезена. На разположение на треньорския щаб ще бъде и Дилън Осетковски.

Сигурно е, че освен Покушевски, извън игра остават Карлик Джоунс и Марио Накич, който ще пропусне целия сезон.

