Везенков и Олимпиакос се завръщат на домашната сцена срещу добре познат съперник

  • 16 ное 2025 | 07:39
  • 270
  • 0


Шампионът Олимпиакос гостува на Промитеас в Патра днес от 16:00 часа българско време в двубой от 7-ия кръг на гръцкото първенство.

Александър Везенков и компания вероятно ще излязат на терена днес с допълнителна мотивация след загубата си с една точка разлика от Олимпия в Милано в среща от Евролигата в петък вечерта.

Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво в Милано


Грандът от Пирея е единственият отбор в гръцката Баскет лига от началото на сезона без поражение - 6-0. Промитеас е с 3 победи и 3 загуби до момента.

Двата отбора вече премериха силите си веднъж този сезон - в края на септември във финала за Суперкупата на Гърция, в който Олимпиакос спечели с 92:83.

