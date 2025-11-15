Войчех Шчесни за най-тежкия момент в кариерата си

В документален филм, посветен на живота му, Войчех Шчесни разказва за най-важните моменти в своята кариера, преминала през отбори като Арсенал, Рома, Ювентус и Барселона, където е в момента. В разговор с бившия си треньор в британския тим Арсен Венгер вратарят на „блаугранас“ си спомня колко тежко е преживял новината, че трябва окончателно да напусне клуба от “Емиратс”.

Става дума за лятото на 2017 година, след като в продължение на два сезона преди това той беше под наем в Рома и трябваше да се реши дали ще се прибере обратно при “топчиите”, или ще трябва да си търси нов клуб.

„Това беше единственият момент в кариерата ми, който наистина разби сърцето ми. Спомням си, че се прибрах вкъщи и просто се разплаках“, разказва стражът, описвайки момента, след като от Арсенал са му съобщили, че повече няма да разчитат на неговите услуги.

„Исках да отида в Ювентус, защото ти ми даде да разбера, че това е най-доброто решение в онзи момент и че трябва да напусна Арсенал“, обърна се Шчесни към Венгер.

"I made many mistakes & I regret every one!" 👀



Wenger & Szczęsny open up on the keeper's Arsenal departure in 'Wojciech Szczęsny', available now on Prime Video 🎥 pic.twitter.com/jGXnChBbst — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) November 12, 2025

В документалния филм вратарят пита французина дали решението за неговото напускане е било взето тогава, или две години по-рано в Саутхамптън (2015 г.), когато е бил хванат да пуши под душовете и глобен с 20 000 паунда. „Мисля, че ти вече беше взел решението две години преди това и нямаше значение какво щях да направя от този момент нататък“, казва Шчесни. Венгер признава, че наистина е бил взел решението през тази 2015 г., тъй като е смятал, че играчът навлиза в зона на комфорт.

Полякът се съгласи с него: “Наистина вярвам, че в онези моменти бях навлязъл в зоната си на комфорт“. Въпреки това той добавя, че след две години в Рома Венгер е допуснал грешка, като не го е върнал обратно. Венгер признава, че това може и да е така, като казва, че в кариерата си е допускал много грешки.