Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Войчех Шчесни за най-тежкия момент в кариерата си

Войчех Шчесни за най-тежкия момент в кариерата си

  • 15 ное 2025 | 14:01
  • 555
  • 0
Войчех Шчесни за най-тежкия момент в кариерата си

В документален филм, посветен на живота му, Войчех Шчесни разказва за най-важните моменти в своята кариера, преминала през отбори като Арсенал, Рома, Ювентус и Барселона, където е в момента. В разговор с бившия си треньор в британския тим Арсен Венгер вратарят на „блаугранас“ си спомня колко тежко е преживял новината, че трябва окончателно да напусне клуба от “Емиратс”.

Става дума за лятото на 2017 година, след като в продължение на два сезона преди това той беше под наем в Рома и трябваше да се реши дали ще се прибере обратно при “топчиите”, или ще трябва да си търси нов клуб.

„Това беше единственият момент в кариерата ми, който наистина разби сърцето ми. Спомням си, че се прибрах вкъщи и просто се разплаках“, разказва стражът, описвайки момента, след като от Арсенал са му съобщили, че повече няма да разчитат на неговите услуги.

„Исках да отида в Ювентус, защото ти ми даде да разбера, че това е най-доброто решение в онзи момент и че трябва да напусна Арсенал“, обърна се Шчесни към Венгер.

В документалния филм вратарят пита французина дали решението за неговото напускане е било взето тогава, или две години по-рано в Саутхамптън (2015 г.), когато е бил хванат да пуши под душовете и глобен с 20 000 паунда. „Мисля, че ти вече беше взел решението две години преди това и нямаше значение какво щях да направя от този момент нататък“, казва Шчесни. Венгер признава, че наистина е бил взел решението през тази 2015 г., тъй като е смятал, че играчът навлиза в зона на комфорт.

Полякът се съгласи с него: “Наистина вярвам, че в онези моменти бях навлязъл в зоната си на комфорт“. Въпреки това той добавя, че след две години в Рома Венгер е допуснал грешка, като не го е върнал обратно. Венгер признава, че това може и да е така, като казва, че в кариерата си е допускал много грешки.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Сане: Щастлив съм да се върна

Сане: Щастлив съм да се върна

  • 15 ное 2025 | 08:37
  • 1733
  • 0
Украински ултраси погнаха Забарни, защото се е ръкувал с руски съотборник

Украински ултраси погнаха Забарни, защото се е ръкувал с руски съотборник

  • 15 ное 2025 | 08:30
  • 1929
  • 7
Вече са ясни 30 от участниците на Мондиала

Вече са ясни 30 от участниците на Мондиала

  • 15 ное 2025 | 08:22
  • 2644
  • 0
Селекционерът на Полша: Играчите показаха класата си

Селекционерът на Полша: Играчите показаха класата си

  • 15 ное 2025 | 08:12
  • 748
  • 0
Време е за една декада квалификации с европейски привкус

Време е за една декада квалификации с европейски привкус

  • 15 ное 2025 | 07:24
  • 4748
  • 2
Нагелсман: Не започнахме много добре

Нагелсман: Не започнахме много добре

  • 15 ное 2025 | 05:39
  • 1620
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Мюмюн Кашмер: Мъри Стоилов може да води някои от турските грандове

Мюмюн Кашмер: Мъри Стоилов може да води някои от турските грандове

  • 15 ное 2025 | 11:30
  • 13772
  • 8
Официално: Локомотив (Сф) привлече бивш играч на Ливърпул

Официално: Локомотив (Сф) привлече бивш играч на Ливърпул

  • 15 ное 2025 | 13:37
  • 6552
  • 5
България влиза в устата на крокодила

България влиза в устата на крокодила

  • 15 ное 2025 | 07:04
  • 15938
  • 57
Франция (U19) 2:0 България (U19) - гледайте на живо!

Франция (U19) 2:0 България (U19) - гледайте на живо!

  • 15 ное 2025 | 14:45
  • 3840
  • 0
Зелен "хищник" за 60 млн. евро очаква "лъвовете"

Зелен "хищник" за 60 млн. евро очаква "лъвовете"

  • 15 ное 2025 | 07:37
  • 24938
  • 25
Ерата "Флорентино Перес" в Реал Мадрид приключва?

Ерата "Флорентино Перес" в Реал Мадрид приключва?

  • 15 ное 2025 | 09:40
  • 13639
  • 13