  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  Карлсен с убийствена серия срещу Каруана по пътя към полуфиналите

Карлсен с убийствена серия срещу Каруана по пътя към полуфиналите

  • 15 ное 2025 | 13:24
Карлсен с убийствена серия срещу Каруана по пътя към полуфиналите

Гросмайстор Магнус Карлсен преодоля трудности в средата на мача и надделя над Фабиано Каруана с крайния резултат 14.5–7.5, за да се класира за полуфиналите на Speed Chess Championship 2025.

Карлсен започна като огромен фаворит, но беше активно преследван от Каруана до петата партия в сегмента 3+1, когато авансът му беше само една точка – 6.5–5.5. В този период видяхме необичайно непостоянен Карлсен – изражения на раздразнение, говорене на себе си, а стойката му, наклонена на една страна, показваше, че не се чувства комфортно в играта. В този момент изглеждаше, че сблъсъкът между съотборниците от Team Liquid ще върви към драматичен завършек.

Но Карлсен отговори подобаващо на класата си, като спечели осем поредни партии, с което напълно пречупи мача и затвърди убедителната крайна победа с разлика от седем точки.

Следващият четвъртфинал е Хикару Накамура срещу Уесли Со в понеделник, 17 ноември, с начален час 21:00 българско време.

