Тони Попович: Разочаровани сме, че загубихме

Старши треньорът на националния тим по футбол на Австралия Тони Попович призна, че неговият отбор, който гледа към Световното първенство, трябва да се подобри, след като претърпя загуба в приятелски мач с Венецуела, игран Хюстън, САЩ. Хесус Рамирес отбеляза единствения гол в мача седем минути преди почивката, носейки на състава на Попович втора поредна загуба.

„Има много неща, които трябва да анализираме, но в крайна сметка сме разочаровани, че загубихме“, призна Попович, чийто отбор загуби с 1:2 в предишния си двубой срещу Съединените щати през октомври.

„Вероятно играхме малко прекалено отворено. Тимът на Венецуела беше много добър технически и успя да навлезе в нашето наказателно поле. Вкара гол, но беше малко прекалено лесно от наша страна. Знаем, че трябва да бъдем по-добри, но това е част от всичко, което правим и част от процеса“, допълни селекционерът на австралийския състав.

Подготвяйки се за шестото поредно участие на Австралия на Световно първенство, Тони Попович изведе на терена доста експериментален отбор, докато продължава да преценява кои футболисти да избере преди финалите на турнира в САЩ, Канада и Мексико.