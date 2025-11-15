Дубай Баскетбол, Барселона и Анадолу Ефес постигнаха победи в Евролигата

Отборът на Дубай Баскетбол надделя при домакинството си на литовския Жалгирис с 95:89 в среща от 11-ия кръг на баскетболната Евролига за мъже. Победата беше втора поредна и общо пета за тима от Дубай, който заема 13-а позиция във временното класиране, докато Жалгирис претърпя втора поредна и общо четвърта загуба.

Домакините изиграха по-силна трета четвърт, след която имаха преднина от 73:64 и не изпусната водачеството до края на мача.

За успеха на Дубай Баскетбол се отличи Мфионду Кабенгеле с 21 точки и 10 борби, а с 22 точки и 5 борби за литовския състав се отчете Ажуолас Тубелис.

Анадолу Ефес се наложи над германския Байерн Мюнхен със 74:72 като домакин в друг мач от кръга. Турският гранд прекъсна серията си от три загуби и постигна четвърта победа от началото на сезона, а Байерн допусна второ поредно поражение. Двата тима са в долната половина на подреждането, като германският състав има една победа повече.

Айзея Кординие беше най-резултатен за домакините с 26 точки и 4 борби.

Френският АСВЕЛ Лион-Вильорбан спечели домакинството си срещу сръбския Партизан с 88:87, а домакински успех записа Барселона над италианския Виртус Болоня с 88:81 в Испания.

За АСВЕЛ успехът беше едва трети, докато отборът на Барселона се изкачи на шесто място във временното класиране в Евролигата с актив от седем победи и четири загуби.

Кевин Пънтър допринесе за успеха на каталунския гранд със 17 точки и 3 борби.