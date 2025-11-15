Финал и два полуфинала за България във втория ден на СП по скокове на батут

Финал и два полуфинала — това е равносметката за българските състезатели във втория ден на световното първенство по скокове на батут за младежи и девойки в Памплона, Испания. В синхронните скокове до 16 години при девойките Микаела Христова и Антония Тодорова направиха впечатляващо представяне. Двете българки издържаха почти 15-часовото състезание, като стартираха отлично в квалификацията и заеха второто място със сбор от 83.480 точки (37.440 точки – задължителна комбинация и 46.040 точки – волна).

В полуфиналите Христова и Тодорова отново се представиха стабилно и с 44.190 точки се наредиха сред Топ 8 със седма оценка.

При юношите Георги Георгиев и Пресиян Въндев не успяха да преодолеят първата фаза на състезанието. Те допуснаха грешка в първата квалификация и с 33.390 точки останаха на 35-о място, извън полуфиналите.

В индивидуалната дисциплина българските представители постигнаха два полуфинала.

При девойките Микаела Христова се нареди на 21-о място от 78 участнички със сбор от 90.740 точки (42.030 точки – първа комбинация и 48.710 точки – втора комбинация) и ще се бори за място във финала. Антония Тодорова не успя да завърши второто си изиграване и с 47.850 точки (42.370 точки и 5.480 точки) зае 74-о място.

При юношите Георги Георгиев също намери място сред най-добрите 24. Той завърши 21-и със сбор от 97.320 точки (43.470 точки – първа комбинация и 51.520 точки – втора комбинация) в конкуренцията на 92 спортисти.

Шанс за полуфинал имаше и Цветин Стоянов, който остана 30-и с 97.320 точки (54.120 точки и 43.200 точки) — само на 0.840 точки от Топ 24. Пресиян Въндев се нареди 83-и, след като не успя да завърши волната си програма (54.500 точки – 43.470 точки и 11.030 точки).