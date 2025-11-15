Най-бързата жива жена в света Илейн Томпсън-Хера отново работи с бившия си треньор

Илейн Томпсън-Хера поднови сътрудничеството си с бившия си треньор Рейналдо Уолкът, с което поставя началото на поредния си опит да възроди своята спринтьорска кариера след скорошни проблеми с контузии.

Двукратната олимпийска шампионка в спринта на 100 и 200 метра Илейн Томпсън-Хера се завърна към тренировки с Elite Performance Track Club под ръководството на треньора Рейналдо Уолкът.

Според източници е потвърдено, че Томпсън-Хера, която спечели последователни олимпийски титли на 100 и 200 метра през 2016 и 2021 г., тренира с базираната на Old Hope Road група през последните три седмици.

Както съобщава Jamaica Gleaner, опитите за коментар от страна на Рейналдо Уолкът, който е работил и с Шели-Ан Фрейзър-Прайс, са били неуспешни.

33-годишната спринтьорка, която носи титлата "най-бързата жена в света“ със своето забележително бягане на 100 метра за 10.54 секунди през 2021 г., се завръща в клуба, който напусна по-рано през 2024 г.

Предишните сезони на Илейн Томпсън-Хера бяха прекъснати от контузия на ахилеса, получена на Гран При в Ню Йорк през юни 2024 г., което ограничи участията ѝ само до две състезания.

Тази травма в крайна сметка ѝ попречи да се състезава на националните шампионати на Ямайка през 2024 г., което я извади от участие на Олимпийските игри в Париж и от възможността да защити титлите си в спринта. Тя също така пропусна целия сезон 2025 поради контузия.

"Никога не е приятно да споделяш такива новини, но на Гран При в Ню Йорк усетих нещо по време на бягането и въпреки това настоях да продължа. Няколко крачки преди финала осъзнах, че нещо наистина не е наред“, написа тогава Илейн Томпсън-Хера в публикация в Инстаграм.

"Седнах на земята, защото изобщо не можех да стъпя на крака си, докато ме изнасяха от пистата. Веднага отидох на медицински преглед, за да разбера, че имам малко разкъсване на ахилесовото сухожилие.

Прибрах се у дома със силна нагласа да продължа да се боря и да се подготвям за националните си квалификации... но кракът не ми позволи.“

Кралицата на ямайския спринт имаше проблеми с ахилеса и след зашеметяващия си двоен успех на Олимпиадата в Рио през 2016 г., което допринесе за това тя да пропусне подиума на световните първенства през 2017 и 2019 г.

Илейн Томпсън-Хера е смятана за една от най-великите спринтьорки в историята, след като стана първата жена, спечелила спринтьорския дубъл на две последователни олимпийски игри.

На Игрите в Токио 2020 тя постави олимпийски рекорд от 10.61 секунди на 100 метра и тогавашен национален рекорд от 21.53 секунди на 200 метра. Настоящият рекорд на Ямайка на 200 метра се държи от Шерика Джаксън, която пробяга дистанцията за 21.41 секунди през 2023 г.