Ланус загря за големия финал в Копа Судамерикана с успех в Аржентина

Отборът на Ланус спечели последния си мач преди финала за Копа Судамерикана, след като надви с 3:1 тима на Атлетико Тукуман в първи мач от 16-ия кръг на аржентинския шампионат Торнео Betano. Головете за победата отбелязаха Хосе Мария Канале (19’), Ердуардо Салвио (72’) и Марселино Морено (76’), а попадението за съперника вкара Рамиро Руис (32’).

VAMOS LANÚS CARAJO 🇱🇻 Lanús 3-1 Atlético Tucumán



⚽️ José Canale, Eduardo Salvio, Marcelino Moreno



🏆 LPF - Clausura 2025

📌 16ª fecha

🔜 Atlético Mineiro - Sudamericana 2025#JuegaLanús 🇱🇻 pic.twitter.com/jFsoucY72C — Club Lanús (@clublanus) November 15, 2025

Това бе и последният кръг от редовния сезон на шампионата. С успеха Ланус запази второто място в група “В”, където и ще остане. Атлетико Тукуман от своя страна финишира на 11-тата позиция, което означава, че това е краят на сезона за този тим и няма да играе в плейофите.