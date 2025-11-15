Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ланус
  3. Ланус загря за големия финал в Копа Судамерикана с успех в Аржентина

Ланус загря за големия финал в Копа Судамерикана с успех в Аржентина

  • 15 ное 2025 | 04:15
  • 75
  • 0
Ланус загря за големия финал в Копа Судамерикана с успех в Аржентина

Отборът на Ланус спечели последния си мач преди финала за Копа Судамерикана, след като надви с 3:1 тима на Атлетико Тукуман в първи мач от 16-ия кръг на аржентинския шампионат Торнео Betano. Головете за победата отбелязаха Хосе Мария Канале (19’), Ердуардо Салвио (72’) и Марселино Морено (76’), а попадението за съперника вкара Рамиро Руис (32’).

Това бе и последният кръг от редовния сезон на шампионата. С успеха Ланус запази второто място в група “В”, където и ще остане. Атлетико Тукуман от своя страна финишира на 11-тата позиция, което означава, че това е краят на сезона за този тим и няма да играе в плейофите.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Кантона с унищожителен коментар за ръководството на Юнайтед

Кантона с унищожителен коментар за ръководството на Юнайтед

  • 15 ное 2025 | 03:32
  • 265
  • 0
Президентът на Наполи нападна ФИФА и УЕФА

Президентът на Наполи нападна ФИФА и УЕФА

  • 15 ное 2025 | 03:12
  • 216
  • 0
Тухел все още се колебае дали заслужава да изпее химна

Тухел все още се колебае дали заслужава да изпее химна

  • 15 ное 2025 | 03:06
  • 214
  • 0
Краят на квалификациите за Мондиал 2026 е все по-близо след нови шест вълнуващи срещи

Краят на квалификациите за Мондиал 2026 е все по-близо след нови шест вълнуващи срещи

  • 15 ное 2025 | 00:42
  • 17681
  • 14
Черна Гора направи необходимото срещу Гибралтар и си спаси голямо унижение.

Черна Гора направи необходимото срещу Гибралтар и си спаси голямо унижение.

  • 15 ное 2025 | 00:37
  • 671
  • 0
Хърватия се класира за Мондиала след обрат, който погреба мечтите на Фарьорските острови

Хърватия се класира за Мондиала след обрат, който погреба мечтите на Фарьорските острови

  • 15 ное 2025 | 00:33
  • 2085
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Димитров: Усещам атаки, приемам критика, но не и да минава в лични обиди

Димитров: Усещам атаки, приемам критика, но не и да минава в лични обиди

  • 14 ное 2025 | 18:15
  • 16967
  • 75
Монтела: България има силен отбор, искаме победа, не мислим за Испания

Монтела: България има силен отбор, искаме победа, не мислим за Испания

  • 14 ное 2025 | 17:25
  • 11969
  • 19
Хладнокръвен Волтемаде доближи Германия съвсем близо до Мондиал 2026

Хладнокръвен Волтемаде доближи Германия съвсем близо до Мондиал 2026

  • 14 ное 2025 | 23:39
  • 7660
  • 11
Магична асистенция на неостаряващия Левандовски не стигна за геройска победа на Полша срещу Нидерландия

Магична асистенция на неостаряващия Левандовски не стигна за геройска победа на Полша срещу Нидерландия

  • 14 ное 2025 | 23:45
  • 8562
  • 7
Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво в Милано

Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво в Милано

  • 14 ное 2025 | 23:34
  • 5765
  • 1
Краят на квалификациите за Мондиал 2026 е все по-близо след нови шест вълнуващи срещи

Краят на квалификациите за Мондиал 2026 е все по-близо след нови шест вълнуващи срещи

  • 15 ное 2025 | 00:42
  • 17681
  • 14