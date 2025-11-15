Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Оже-Алиасим: Цялостно успях да се справя

Оже-Алиасим: Цялостно успях да се справя

  • 15 ное 2025 | 02:06
  • 170
  • 0
Оже-Алиасим: Цялостно успях да се справя

Канадецът Феликс Оже-Алиасим коментира достигането си до полуфиналите във финалния турнир на ATP. Играчът от Северна Америка надви Александър Зверев с 6:4 7:6(4) и завърши на второ място в група “В”.

Оже-Алиасим стигна полуфиналите в заключителния турнир на ATP
Оже-Алиасим стигна полуфиналите в заключителния турнир на ATP

"Това е високо ценен турнир от всички състезатели. Първият сет беше изключителен. Той получи няколко възможности, но аз се справих с всичките. Представих се силно и във втората част, въпреки че имах някои пропуснати шансове. Това е доста специфично, но съм радостен, че цялостно успях да се справя", заяви Оже-Алиасим, цитиран от официалния сайт на ATP.

На полуфиналите канадският тенисист ще се изправи срещу Карлос Алкарас, който спечели група "А"

Следвай ни:

Още от Тенис

Гергана Топалова отпадна на четвъртфиналите в Орландо

Гергана Топалова отпадна на четвъртфиналите в Орландо

  • 14 ное 2025 | 19:10
  • 1043
  • 0
Синер записа трета победа и завърши първи в група "Борг"

Синер записа трета победа и завърши първи в група "Борг"

  • 14 ное 2025 | 17:16
  • 1019
  • 0
Валерия Гърневска се класира за полуфиналите в Кипър

Валерия Гърневска се класира за полуфиналите в Кипър

  • 14 ное 2025 | 16:43
  • 361
  • 0
Алекса Каратанчева отпадна на полуфиналите на двойки в Анталия

Алекса Каратанчева отпадна на полуфиналите на двойки в Анталия

  • 14 ное 2025 | 16:42
  • 652
  • 0
Първата ракета на Германия разкри за смущаващи преживявания с преследвачи

Първата ракета на Германия разкри за смущаващи преживявания с преследвачи

  • 14 ное 2025 | 15:34
  • 986
  • 0
Иван Иванов отпадна на 1/4-финал в Анталия

Иван Иванов отпадна на 1/4-финал в Анталия

  • 14 ное 2025 | 11:58
  • 1278
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Димитров: Усещам атаки, приемам критика, но не и да минава в лични обиди

Димитров: Усещам атаки, приемам критика, но не и да минава в лични обиди

  • 14 ное 2025 | 18:15
  • 16550
  • 75
Монтела: България има силен отбор, искаме победа, не мислим за Испания

Монтела: България има силен отбор, искаме победа, не мислим за Испания

  • 14 ное 2025 | 17:25
  • 11541
  • 19
Хладнокръвен Волтемаде доближи Германия съвсем близо до Мондиал 2026

Хладнокръвен Волтемаде доближи Германия съвсем близо до Мондиал 2026

  • 14 ное 2025 | 23:39
  • 6836
  • 11
Магична асистенция на неостаряващия Левандовски не стигна за геройска победа на Полша срещу Нидерландия

Магична асистенция на неостаряващия Левандовски не стигна за геройска победа на Полша срещу Нидерландия

  • 14 ное 2025 | 23:45
  • 7605
  • 7
Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво в Милано

Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво в Милано

  • 14 ное 2025 | 23:34
  • 5145
  • 1
Краят на квалификациите за Мондиал 2026 е все по-близо след нови шест вълнуващи срещи

Краят на квалификациите за Мондиал 2026 е все по-близо след нови шест вълнуващи срещи

  • 15 ное 2025 | 00:42
  • 17174
  • 14