Оже-Алиасим: Цялостно успях да се справя

Канадецът Феликс Оже-Алиасим коментира достигането си до полуфиналите във финалния турнир на ATP. Играчът от Северна Америка надви Александър Зверев с 6:4 7:6(4) и завърши на второ място в група “В”.

"Това е високо ценен турнир от всички състезатели. Първият сет беше изключителен. Той получи няколко възможности, но аз се справих с всичките. Представих се силно и във втората част, въпреки че имах някои пропуснати шансове. Това е доста специфично, но съм радостен, че цялостно успях да се справя", заяви Оже-Алиасим, цитиран от официалния сайт на ATP.

Flying into the semis ✈️@felixtennis will face top seed Alcaraz for a place in the showpiece final!#NittoATPFinals pic.twitter.com/SlD8R6CNfA — ATP Tour (@atptour) November 14, 2025

На полуфиналите канадският тенисист ще се изправи срещу Карлос Алкарас, който спечели група "А"