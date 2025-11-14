Популярни
"Лъвовете" с официална тренировка на турска земя
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
Франческо Кадеду: Спечелихме първия мач и съм доволен от резултата

  • 14 ное 2025 | 17:04
  • 390
  • 0

Бронзовият медалист в efbet Супер Волей Нефтохимик 2010 (Бургас) стартира ударно в третия по сила европейски турнир "Чалъндж къп", след като надигра като гост Шеноа (Женева) с 3:0 гейма в първия 1/32-финал помежду им.

Нефтохимик разгроми Шеноа в Европа
Нефтохимик разгроми Шеноа в Европа

Старши треньорът на бургазлии Франческо Кадеду говори пред BGvolleyball.com след успеха, като заяви, че е доволен от резултата, а българските фенове в залата са мотивирали отбора допълнително.

"Спечелихме първия мач и съм доволен от резултата, въпреки че на моменти се затруднявахме срещу този отбор, който се справяше изключително добре в защита. Бяхме окуражени от многобройните български фенове, които ни приветстваха и ни мотивираха от първата точка. Технически бяхме по-агресивни на блокада и по-прецизни на посрещане от домакините."

"Във втория гейм - при резултат 6:1 за Шеноа, със сигурност имахме добър отговор, използвайки сервиса на Димитров и блокадата ни. След това продължихме да бъдем упорити и стигнахме до победата."

"Ади (б.р. диагоналът Ади Османович) се възстановява. Исках да му дам малко време за игра, защото винаги трябва да усетиш терена след контузия."

"Трябва да спечелим мача и след това да мислим за първенството. Би било катастрофа, ако не го направим. Честно казано, тези пътувания до Европа за нас, българските отбори, и мисля, че за всички наши клубове, винаги са дълги и понякога сложни. Да не играем в този кръг е благословия, но ако погледна напред към следващата седмица, да играем два мача за три дни, или два и четири мача за десет дни, не се чувствам много добре."

"Надявам се да видя много хора на мача с Шеноа, защото тези момчета заслужават да бъдат подкрепени", завърши Кадеду.

