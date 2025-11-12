Нефтохимик разгроми Шеноа в Европа

Бронзовият медалист от efbet Супер Волей Нефтохимик 2010 (Бургас) започна по отличен начин участието си в Чалъндж къп.

Бургазлии победиха категорично като гост швейцарския Шеноа (Женева) с 3:0 (26:24, 25:21, 25:20) в първи двубой от 1/32-финалите на турнира, който се игра пред 465 зрители в Тьонекс.

Рикардо Жуниор бе най-резултатен за Нефтохимик с 14 точки (1 ас, 1 блок, 52% ефективност в атака, 30% позитивно посрещане - +10).

Стефан Чавдаров добави 11 точки (1 ас, 6 блока, 50% ефективност в атака - +9).

Калоян Балабанов се отличи с 10 точки (3 блока, 30% ефективност в атака, 50% позитивно посрещане - +4).

ШЕНОА, ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС) 0:3 (24:26, 21:25, 20:25)

ШЕНОА: Клеман Виверси 2, Джеймс Райън Норис 11, Йоосеп Курик 10, Йован Джокич 9, Дамиен Жено 6, Стефан Ковачевич 2 - Хосе Денис Виябос-либеро (Антонио Дос Сантос 3, Ноан Гранжан, Надир Доуб)

Старши треньор: КАРЛОС ЛУИЗ КАРЕНьО СЕХУДО

НЕФТОХИМИК: Дмитро Долгополов 2, Стоян Димитров 8, Калоян Балабанов 10, Рикардо Жуниор 14, Стефан Чавдаров 11, Мартин Кръстев 5 - Симеон Добрев-либеро (Любослав Телкийски, Венцислав Рагин, Димитър Василев, Ясен Петров-либеро, Ади Османович 4)

Старши треньор: ФРАНЧЕСКО КАДЕДУ.