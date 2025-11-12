Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Нефтохимик разгроми Шеноа в Европа

Нефтохимик разгроми Шеноа в Европа

  • 12 ное 2025 | 22:52
  • 967
  • 0

Бронзовият медалист от efbet Супер Волей Нефтохимик 2010 (Бургас) започна по отличен начин участието си в Чалъндж къп.

Бургазлии победиха категорично като гост швейцарския Шеноа (Женева) с 3:0 (26:24, 25:21, 25:20) в първи двубой от 1/32-финалите на турнира, който се игра пред 465 зрители в Тьонекс.

Рикардо Жуниор бе най-резултатен за Нефтохимик с 14 точки (1 ас, 1 блок, 52% ефективност в атака, 30% позитивно посрещане - +10).

Стефан Чавдаров добави 11 точки (1 ас, 6 блока, 50% ефективност в атака - +9).

Калоян Балабанов се отличи с 10 точки (3 блока, 30% ефективност в атака, 50% позитивно посрещане - +4).

ШЕНОА, ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС) 0:3 (24:26, 21:25, 20:25)
ШЕНОА: Клеман Виверси 2, Джеймс Райън Норис 11, Йоосеп Курик 10, Йован Джокич 9, Дамиен Жено 6, Стефан Ковачевич 2 - Хосе Денис Виябос-либеро (Антонио Дос Сантос 3, Ноан Гранжан, Надир Доуб)
Старши треньор: КАРЛОС ЛУИЗ КАРЕНьО СЕХУДО
НЕФТОХИМИК: Дмитро Долгополов 2, Стоян Димитров 8, Калоян Балабанов 10, Рикардо Жуниор 14, Стефан Чавдаров 11, Мартин Кръстев 5 - Симеон Добрев-либеро (Любослав Телкийски, Венцислав Рагин, Димитър Василев, Ясен Петров-либеро, Ади Османович 4)
Старши треньор: ФРАНЧЕСКО КАДЕДУ.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Ахметджан Ершимшек: Шампионската лига за нас е много важна

Ахметджан Ершимшек: Шампионската лига за нас е много важна

  • 12 ное 2025 | 20:58
  • 716
  • 0
Левски разгроми Осиек и продължава напред в Шампионската лига

Левски разгроми Осиек и продължава напред в Шампионската лига

  • 12 ное 2025 | 20:56
  • 10730
  • 11
Марица не остави шансове на Динамо в Пловдив и влетя в групите на Шампионската лига

Марица не остави шансове на Динамо в Пловдив и влетя в групите на Шампионската лига

  • 12 ное 2025 | 19:47
  • 8271
  • 5
Юлиан Вайзиг: Най-важното е да спрем Осиек от самото начало

Юлиан Вайзиг: Най-важното е да спрем Осиек от самото начало

  • 12 ное 2025 | 16:29
  • 696
  • 0
Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с 6 от 6 в Русия

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с 6 от 6 в Русия

  • 12 ное 2025 | 15:29
  • 18129
  • 21
Боян Йорданов преподава волейбол в Гърция

Боян Йорданов преподава волейбол в Гърция

  • 12 ное 2025 | 13:15
  • 9205
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски разгроми Осиек и продължава напред в Шампионската лига

Левски разгроми Осиек и продължава напред в Шампионската лига

  • 12 ное 2025 | 20:56
  • 10730
  • 11
Силен мач на Везенков, Олимпиакос разсипа Жалгирис в Пирея

Силен мач на Везенков, Олимпиакос разсипа Жалгирис в Пирея

  • 12 ное 2025 | 23:09
  • 5747
  • 3
Марица не остави шансове на Динамо в Пловдив и влетя в групите на Шампионската лига

Марица не остави шансове на Динамо в Пловдив и влетя в групите на Шампионската лига

  • 12 ное 2025 | 19:47
  • 8271
  • 5
Официално: Кардиф ще приеме мача на откриването на Евро 2028, финалът ще е на "Уембли"

Официално: Кардиф ще приеме мача на откриването на Евро 2028, финалът ще е на "Уембли"

  • 12 ное 2025 | 23:27
  • 623
  • 1
Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

  • 12 ное 2025 | 17:28
  • 16556
  • 42
Рилски спортист остана на косъм от феноменален обрат в Полша

Рилски спортист остана на косъм от феноменален обрат в Полша

  • 12 ное 2025 | 21:07
  • 5408
  • 1