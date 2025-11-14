Локомотив Авиа ще дебютира срещу румънци за Купата на CEV

Вицешампионът на България Локомотив Авиа (Пловдив), който ще започне директно от 1/16-финалите, ще дебютира във втория по сила европейски клубен турнир за Купата на CEV срещу румънския Динамо (Букурещ).

Това стана ясно, след като румънският тим отпадна много драматично от втория квалификационен кръг на Шампионската лига от словенския Ах Волей (Любляна) след "златен" гейм.

Локомотив Авиа започва срещу отпаднал от ШЛ за Купата на CEV

Локомотив ще бъде гост в първия мач, който ще бъде между 9-и и 11-и декември, като съвсем скоро предстои да бъде обявена точната дата и началния час на срещата.

Локомотив Авиа ще е домакин в Европа в зала “Колодрума”

Играчите на Найден Найденов ще са домакини в реванша, който ще бъде чак между 6-и януари догодина от 18,00 часа в зала "Колодрума" в Пловдив.

