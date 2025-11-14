Христомир Каросеров преди битката му в Англия: Ще наложа моята игра

Христомир Каросеров гостува в "Sportal Fight Club" две седмици преди първата му професионална ММА битка в чужбина.

Българинът ще се изправи срещу Джейсън Ръдърфорд (Шотландия) на 29-и ноември. Битката им ще бъде част от бойна галавечер в Болтън на веригата "Full Contact Contender" и ще бъде излъчвана по международната платформа "UFC Fight Pass".

Към момента 22-годишният Каросеров има четири победи в четири професионални срещи, които постига на ринга на MAX FIGHT.

Неговият съперник също има перфектна статистика до момента от четири победи в четири дуела, като всяка една от тях постига през 2025-а. Родният спортист обаче е амбициран да сложи край на победната серия на шотландеца и да покаже, че той е талант, който заслужава шанс за развитие в FCC.

Възпитаникът на бургаския "GF Team" сподели, че има желание да приключи битката без да се стига до съдийско решение.

Вижте цялото интервю с родения в Сливен ММА боец, в което той разказва за началото си в бойните спортове, целите му в ММА, и дава прогнози за предстоящите битки от събитието UFC 322: