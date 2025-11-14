Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Христомир Каросеров преди битката му в Англия: Ще наложа моята игра

Христомир Каросеров преди битката му в Англия: Ще наложа моята игра

  • 14 ное 2025 | 16:00
  • 1728
  • 0

Христомир Каросеров гостува в "Sportal Fight Club" две седмици преди първата му професионална ММА битка в чужбина.

Българинът ще се изправи срещу Джейсън Ръдърфорд (Шотландия) на 29-и ноември. Битката им ще бъде част от бойна галавечер в Болтън на веригата "Full Contact Contender" и ще бъде излъчвана по международната платформа "UFC Fight Pass".

Към момента 22-годишният Каросеров има четири победи в четири професионални срещи, които постига на ринга на MAX FIGHT.

Неговият съперник също има перфектна статистика до момента от четири победи в четири дуела, като всяка една от тях постига през 2025-а. Родният спортист обаче е амбициран да сложи край на победната серия на шотландеца и да покаже, че той е талант, който заслужава шанс за развитие в FCC.

Възпитаникът на бургаския "GF Team" сподели, че има желание да приключи битката без да се стига до съдийско решение.

Вижте цялото интервю с родения в Сливен ММА боец, в което той разказва за началото си в бойните спортове, целите му в ММА, и дава прогнози за предстоящите битки от събитието UFC 322:

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Шокиращо: Паркър дал положителна проба за кокаин в деня на битката си

Шокиращо: Паркър дал положителна проба за кокаин в деня на битката си

  • 14 ное 2025 | 14:53
  • 2052
  • 2
Олимпийският шампион от Париж наказан заради допинг

Олимпийският шампион от Париж наказан заради допинг

  • 14 ное 2025 | 13:47
  • 667
  • 0
Треньорът на Кобрата: Може би трябваше да сме по-внимателни със съперника

Треньорът на Кобрата: Може би трябваше да сме по-внимателни със съперника

  • 14 ное 2025 | 10:25
  • 9252
  • 9
Стоян Копривленски мина кантара преди K-1 World Max

Стоян Копривленски мина кантара преди K-1 World Max

  • 14 ное 2025 | 10:19
  • 9978
  • 5
Йосиф Панов със сериозна подготовка за атаката си на нова титла в Мадрид

Йосиф Панов със сериозна подготовка за атаката си на нова титла в Мадрид

  • 13 ное 2025 | 19:19
  • 717
  • 0
Съперникът на Копривленски: Той е отличен боец, за мен е чест

Съперникът на Копривленски: Той е отличен боец, за мен е чест

  • 13 ное 2025 | 17:33
  • 1819
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Монтела говори преди мача с България - очаквайте на живо!

Монтела говори преди мача с България - очаквайте на живо!

  • 14 ное 2025 | 16:51
  • 243
  • 0
Кирил Котев: Има атаки! Апелът ми е да гледаме в една посока

Кирил Котев: Има атаки! Апелът ми е да гледаме в една посока

  • 14 ное 2025 | 09:15
  • 13736
  • 41
Българин игра цял мач за първия отбор на Милан

Българин игра цял мач за първия отбор на Милан

  • 14 ное 2025 | 14:20
  • 20732
  • 22
Стоян Копривленски мина кантара преди K-1 World Max

Стоян Копривленски мина кантара преди K-1 World Max

  • 14 ное 2025 | 10:19
  • 9978
  • 5
Очаквайте на живо: Пет мача слагат край на кръг №11 в Евролигата

Очаквайте на живо: Пет мача слагат край на кръг №11 в Евролигата

  • 14 ное 2025 | 16:33
  • 306
  • 0
Предстои нова порция вълнуващи мачове по пътя към Мондиал 2026

Предстои нова порция вълнуващи мачове по пътя към Мондиал 2026

  • 14 ное 2025 | 08:00
  • 8310
  • 7